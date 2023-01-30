В студии Postimees Игорь Грецкий: вслед за танками Украина получит от Запада и самолеты?

- Издание Politico выступило с утверждением, что в Пентагоне есть сторонники отправки Украине западных боевых самолетов. Источники Politico говорят, что Пентагон морально готов к поставкам Украине истребителей четвертого поколения - F-16 и его аналогов, таких как Tornado или шведский Gripen, поскольку многие западные страны в ближайшие годы планируют заменить их на более новые самолеты F-22 и F-35. Насколько существенно изменили бы ход войны поставки таких самолетов Киеву?

- Владимир Зеленский в своем субботнем видеообращении заявил, что ВСУ необходимы дальнобойные ракеты, чтобы отвечать на российские обстрелы по гражданской инфраструктуре. Зеленский особо подчеркнул важность получения Украиной американских ракет типа ATACMS, все просьбы о поставках которых Вашингтон до сих пор отклонял. Еще недавно казались невозможными поставки западных танков Украине, теперь объявлено о том, что Украина получит танки, включая американские. Можно ли ожидать и пересмотра позиции Запада и конкретно Вашингтона по поставкам дальнобойных ракет?

- Избранный президент Чехии Петр Павел провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это был его первый разговор с иностранным лидером после избрания. Первые зарубежные контакты после избрания, как правило, говорят о возможных приоритетах во внешней политике нового президента. Ранее стало известно, что первым зарубежным визитом Петра Павла в качестве президента страны будет поездка в Украину. Насколько важна его победа на выборах для Украины, для западного мира, можно ли сказать, что один источник угрозы для единства Европы на ближайшие годы устранен?