Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина уже ведет переговоры с западными партнерами о поставках авиации. По словам Подоляка, переговоры идут в высоком темпе и партнеры к нуждам Украины относятся с полным пониманием, что дает надежду на скорое получение Киевом самолетов. Насколько оправдан такой оптимизм? Об этом и обо многом другом ведущий студии Postimees побеседует с приглашенным научным сотрудником Международного центра обороны и безопасности Игорем Грецким.
В студии Postimees Игорь Грецкий: вслед за танками Украина получит от Запада и самолеты?
- Издание Politico выступило с утверждением, что в Пентагоне есть сторонники отправки Украине западных боевых самолетов. Источники Politico говорят, что Пентагон морально готов к поставкам Украине истребителей четвертого поколения - F-16 и его аналогов, таких как Tornado или шведский Gripen, поскольку многие западные страны в ближайшие годы планируют заменить их на более новые самолеты F-22 и F-35. Насколько существенно изменили бы ход войны поставки таких самолетов Киеву?
- Владимир Зеленский в своем субботнем видеообращении заявил, что ВСУ необходимы дальнобойные ракеты, чтобы отвечать на российские обстрелы по гражданской инфраструктуре. Зеленский особо подчеркнул важность получения Украиной американских ракет типа ATACMS, все просьбы о поставках которых Вашингтон до сих пор отклонял. Еще недавно казались невозможными поставки западных танков Украине, теперь объявлено о том, что Украина получит танки, включая американские. Можно ли ожидать и пересмотра позиции Запада и конкретно Вашингтона по поставкам дальнобойных ракет?
- Избранный президент Чехии Петр Павел провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это был его первый разговор с иностранным лидером после избрания. Первые зарубежные контакты после избрания, как правило, говорят о возможных приоритетах во внешней политике нового президента. Ранее стало известно, что первым зарубежным визитом Петра Павла в качестве президента страны будет поездка в Украину. Насколько важна его победа на выборах для Украины, для западного мира, можно ли сказать, что один источник угрозы для единства Европы на ближайшие годы устранен?
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