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Ляэнеметс объявил о пределе приема военных беженцев: до этого предела очень далеко!

Ляэнеметс объявил о пределе приема военных беженцев: до этого предела очень далеко!
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Лаури Ляэнеметс, Яак Мадисон и Урмас Рейнсалу в предвыборной студии Postimees.
Лаури Ляэнеметс, Яак Мадисон и Урмас Рейнсалу в предвыборной студии Postimees. Фото: Pilt videost

Хотя, по данным Министерства социальных дел, предела для приема украинских военных беженцев нет, в предвыборных дебатах Postimees министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) объявил, что этот предел составляет 68 000 человек.

«Мы знаем этот предел, мы очень далеки от него. Скорее, мы еще больше отдалимся от этого предела, так как беженцев станет меньше», - сказал Ляэнеметс.

«Действительно? Получается, до этого предела еще есть время? В начале лимит был 20 000 беженцев, затем 30 000», - сказал вице-председатель EKRE Яак Мадисон, чье предвыборное обещание партии - немедленно прекратить прием украинских военных беженцев в Эстонию.

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