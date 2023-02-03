Хотя, по данным Министерства социальных дел, предела для приема украинских военных беженцев нет, в предвыборных дебатах Postimees министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) объявил, что этот предел составляет 68 000 человек.
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Ляэнеметс объявил о пределе приема военных беженцев: до этого предела очень далеко!
Ляэнеметс объявил о пределе приема военных беженцев: до этого предела очень далеко!
«Мы знаем этот предел, мы очень далеки от него. Скорее, мы еще больше отдалимся от этого предела, так как беженцев станет меньше», - сказал Ляэнеметс.
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