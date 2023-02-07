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Задержана одна из активисток так называемых «антифашистов Прибалтики»

rus.tvnet.lv
Задержана одна из активисток так называемых «антифашистов Прибалтики»
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Служба государственной безопасности Латвии (VDD) в понедельник задержала прокремлевскую активистку, которая, по имеющейся у службы информации, причастна к направленной против интересов национальной безопасности Латвии деятельности в Telegram-канале «Антифашисты Прибалтики», передает Rus.TVNET.

Активистка вместе с другими проживающими в данный момент в России подданными Латвии в рамках начатого VDD 28 ноября 2022 года уголовного производства подозревается в оказании России помощи в направленных против Латвии действиях, разворачивая систематические мероприятия пропаганды и влияния в приложении Telegram.

Задержанная - одна из администраторов и модераторов канала «Антифашисты Прибалтики». С августа 2022 года она проживала в России, однако недавно вернулась в Латвию.

После задержания по месту жительства был проведен санкционированный обыск, были изъяты носители данных, содержание которых планируется оценить в ходе расследования. В ближайшее время будет принято решение о применении к задержанному лицу процессуального статуса и меры пресечения.

Как в Facebook сообщил Русский союз Латвии, вечером в понедельник, 6 февраля, VDD задержала 22-летнюю Татьяну Андриец, которая входит в совет партии и баллотировалась по ее списку в 14-й Сейм.

«По полученной на данный момент информации, пока Татьяна задержана на 48 часов», - говорится в сообщении партии.

VDD установила в Telegram-канале «Антифашисты Прибалтики» действия, направленные против национальных интересов Латвии.

На этом канале постоянно прославлялась Россия, ее политический режим, внешняя политика и реализуемая против Украины агрессия. На канале публиковались призывы осуществлять кибернападения на латвийские госструктуры и предприятия частного сектора. Подписчиков канала призывали собирать информацию о инфраструктуре Национальных вооруженных сил и сил союзников НАТО на территории Латвии.

Кроме того, на канале обобщалась информация о должностных лицах Латвии и известных в обществе лицах, которые в ходе своей политической и общественной деятельности выступали против начатой Россией войны в Украине. На канале утверждалось, что информацию планируется передать российским спецслужбам и другим структурам, чтобы против них были реализованы различные мероприятия.

По оценке VDD, главной целью таких действий было согласно интересам Кремля влиять на общественное мнение и процесс принятия решений в Латвии, оказывая психологическое давление на должностных лиц Латвии и общество в целом.

Напомним, в прошлом году 28 ноября VDD сообщила о возбуждении уголовного дела в связи с обнаруженной в Telegram антигосударственной деятельностью, которую осуществляли лица, называющие себя «прибалтийскими антифашистами».

Эти Telegram-каналы собирали информацию о латвийских чиновниках и других известных лицах, деятельность которых якобы направлена ​​против интересов России. На каналах также публиковалась информация деликатного характера, например, о возможном месте жительства и членах семей этих лиц.

Люди, называющие себя «антифашистами», утверждали, что информация должна была быть передана российским спецслужбам и другим структурам государства-агрессора.

Начато уголовное производство по статье Уголовного закона о помощи иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии.

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