Задержана одна из активисток так называемых «антифашистов Прибалтики»

Активистка вместе с другими проживающими в данный момент в России подданными Латвии в рамках начатого VDD 28 ноября 2022 года уголовного производства подозревается в оказании России помощи в направленных против Латвии действиях, разворачивая систематические мероприятия пропаганды и влияния в приложении Telegram.

Задержанная - одна из администраторов и модераторов канала «Антифашисты Прибалтики». С августа 2022 года она проживала в России, однако недавно вернулась в Латвию.

После задержания по месту жительства был проведен санкционированный обыск, были изъяты носители данных, содержание которых планируется оценить в ходе расследования. В ближайшее время будет принято решение о применении к задержанному лицу процессуального статуса и меры пресечения.

Как в Facebook сообщил Русский союз Латвии, вечером в понедельник, 6 февраля, VDD задержала 22-летнюю Татьяну Андриец, которая входит в совет партии и баллотировалась по ее списку в 14-й Сейм.

«По полученной на данный момент информации, пока Татьяна задержана на 48 часов», - говорится в сообщении партии.

VDD установила в Telegram-канале «Антифашисты Прибалтики» действия, направленные против национальных интересов Латвии.

На этом канале постоянно прославлялась Россия, ее политический режим, внешняя политика и реализуемая против Украины агрессия. На канале публиковались призывы осуществлять кибернападения на латвийские госструктуры и предприятия частного сектора. Подписчиков канала призывали собирать информацию о инфраструктуре Национальных вооруженных сил и сил союзников НАТО на территории Латвии.