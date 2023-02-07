Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 7 февраля: будем бдительны в Интернете, «рука Москвы» в споре Швеции и Турции, микрозелень творит чудеса и эксклюзивное интервью с покорителем ИИ
Сегодня в выпуске:
- В Эстонии отметили международный День безопасного Интернета, проводившийся под девизом «Мои данные — моя собственность». Для детей и молодежи в школах, детских садах, молодежных центрах и библиотеках прошло более 85 тематических мероприятий
- Короткие новости: куда отправились эстонские спасатели, какие продукты подорожали больше всего и визит премьер-министра Швеции
- Вступление Швеции в НАТО застопорилось из-за негативной позиции Анкары, имеющей ряд претензий к Стокгольму. Наш корреспондент посетил Стамбул и выяснил, как сами турки относятся к этой ситуации
- Окончание долгого зимнего периода характеризуется серьезной нехваткой витаминов в наших организмах. Как разнообразить свой рацион выращенной собственными руками полезной зеленью, выясняла наш корреспондент
- Мировые новости: о сходе лавины в Альпах и режиме ЧС в штате Огайо.
- Нейросети и искусственный интеллект все больше входят в нашу жизнь. Однако последний скачок в их развитии оказался даже слегка пугающим. Наша съемочная группа взяла эксклюзивное интервью у московского студента написавшего диплом с помощью популярного чат-бота.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 7 февраля.