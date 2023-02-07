«Новости в 7» за 7 февраля: будем бдительны в Интернете, «рука Москвы» в споре Швеции и Турции, микрозелень творит чудеса и эксклюзивное интервью с покорителем ИИ

Сегодня в выпуске:

- В Эстонии отметили международный День безопасного Интернета, проводившийся под девизом «Мои данные — моя собственность». Для детей и молодежи в школах, детских садах, молодежных центрах и библиотеках прошло более 85 тематических мероприятий

- Короткие новости: куда отправились эстонские спасатели, какие продукты подорожали больше всего и визит премьер-министра Швеции

- Вступление Швеции в НАТО застопорилось из-за негативной позиции Анкары, имеющей ряд претензий к Стокгольму. Наш корреспондент посетил Стамбул и выяснил, как сами турки относятся к этой ситуации

- Окончание долгого зимнего периода характеризуется серьезной нехваткой витаминов в наших организмах. Как разнообразить свой рацион выращенной собственными руками полезной зеленью, выясняла наш корреспондент

- Мировые новости: о сходе лавины в Альпах и режиме ЧС в штате Огайо.

- Нейросети и искусственный интеллект все больше входят в нашу жизнь. Однако последний скачок в их развитии оказался даже слегка пугающим. Наша съемочная группа взяла эксклюзивное интервью у московского студента написавшего диплом с помощью популярного чат-бота.