Видео ⟩ Россия попыталась ввезти в Латвию заключенных из оккупированных территорий Украины

«Ежедневно границы Латвии пересекает несколько сотен граждан Украины. Каждый случай пересечения границы оценивается индивидуально, и в первую очередь проверяется соответствие лиц требованиям Закона о поддержке гражданских лиц Украины. Если существует угроза национальной безопасности Латвии, то им также отказывается во въезде», - поясняет начальник Лудзенского управления Государственной пограничной охраны Латвии Валдис Юкшс.

«Они были условно украинцами. Это были освобожденные заключенные из оккупированных территорий, которых с помощью России доставили сюда, чтобы они попали в Европейский союз. После этих 14 были еще несколько, поэтому и там мы сейчас очень усилили бдительность, полагая, что, очень возможно, это специальная операция, чтобы в каком-то смысле послать сюда людей, которые, конечно, не ищут убежища», - заявил Кучинскис, добавив, что не может исключать, что Россия пытается отправить через границу заключенных, которых завербовала ЧВК «Вагнер».