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Видео ⟩ Россия попыталась ввезти в Латвию заключенных из оккупированных территорий Украины

rus.tvnet.lv
Россия попыталась ввезти в Латвию заключенных из оккупированных территорий Украины
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Пограничники на границе Латвии и Беларуси возле Каплавы.
Пограничники на границе Латвии и Беларуси возле Каплавы. Фото: Ivars Soikāns/LETA

Латвия усилила проверку пересекающих российско-латвийскую границу: на прошлой неделе Россия попыталась ввезти в Латвию освобожденных заключенных с оккупированных территорий Украины. Есть подозрения, что этих людей завербовала ЧВК «Вагнер», сообщает Rus.TVNET со ссылкой на TV3 Ziņas.

«Ежедневно границы Латвии пересекает несколько сотен граждан Украины. Каждый случай пересечения границы оценивается индивидуально, и в первую очередь проверяется соответствие лиц требованиям Закона о поддержке гражданских лиц Украины. Если существует угроза национальной безопасности Латвии, то им также отказывается во въезде», - поясняет начальник Лудзенского управления Государственной пограничной охраны Латвии Валдис Юкшс.

Нетипичный случай, вызвавший беспокойство, произошел на прошлой неделе, когда пересечь границу запретили 14 украинцам - бывшим заключенным. Особое внимание ему уделил и министр внутренних дел страны Марис Кучинскис.

«Они были условно украинцами. Это были освобожденные заключенные из оккупированных территорий, которых с помощью России доставили сюда, чтобы они попали в Европейский союз. После этих 14 были еще несколько, поэтому и там мы сейчас очень усилили бдительность, полагая, что, очень возможно, это специальная операция, чтобы в каком-то смысле послать сюда людей, которые, конечно, не ищут убежища», - заявил Кучинскис, добавив, что не может исключать, что Россия пытается отправить через границу заключенных, которых завербовала ЧВК «Вагнер».

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