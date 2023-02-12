Полиция ищет пропавшего в Тарту 43-летнего Ивана. В четверг утром он отправился на работу и с тех пор о нем ничего неизвестно.
Отправился на работу и исчез: полиция ищет пропавшего Ивана
В субботу, 11 февраля, встревоженные близкие сообщили в полицию, что три дня не видели Ивана и ничего не слышали от него. Последняя известная им информация заключалась в том, что Иван в четверг утром уехал на работу в район Маарьямыйза в Тарту. Однако домой он не вернулся, и близкие понятия не имеют, где может быть Иван и с кем он проводит время. Его телефон выключен.
Полиция для сбора информации побеседовала с близкими, проверила различные места, но никто ничего не знает о пропавшем. Сбор информации и работа по поиску Ивана продолжаются.
Рост Ивана около 175 см, у него худощавое телосложение. Когда он пошел на работу, он был одет в зеленую рабочую куртку, серые джинсы и черную шапку.
Всех, кто видел Ивана в эти дни или знает его местонахождение, просят сообщить об этом в Центр тревоги по телефону 112.