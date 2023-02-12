Отправился на работу и исчез: полиция ищет пропавшего Ивана

В субботу, 11 февраля, встревоженные близкие сообщили в полицию, что три дня не видели Ивана и ничего не слышали от него. Последняя известная им информация заключалась в том, что Иван в четверг утром уехал на работу в район Маарьямыйза в Тарту. Однако домой он не вернулся, и близкие понятия не имеют, где может быть Иван и с кем он проводит время. Его телефон выключен.