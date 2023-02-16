Эксперты: наблюдается повышенный интерес к реновации малых жилых домов

«При покрытии самофинансирования стоит предварительно проконсультироваться со специалистами, какой способ оплаты самофинансирования будет наиболее выгодным для потребителя. Часто не рекомендуют использовать для этого помощь банка, но в то же время стоит задуматься, а является ли использование всех своих сбережений лучшим выбором. Например, может произойти что-то непредвиденное, требующее сбережений гораздо больше для обеспечения повседневных ключевых расходов. Также проект не должен оставаться незавершенным из-за отсутствия самофинансирования, ведь реконструкция жилого дома быстро окупается, а полученная выгода часто может быть даже больше, чем ежемесячный платеж по кредиту», – пояснила Рахкема.

Например, можно взять ремонтный или зеленый энергетический кредит, чтобы покрыть самофинансирование реконструкции малого жилого здания. «О ремонтном кредите Inbank можно ходатайствовать для выполнения различных ремонтных работ, но цель зеленого энергетического кредита Inbank – упростить повышение энергоэффективности домов. Последний можно использовать как для реновации отопительных приборов, установки солнечных панелей или ветрогенератора, системы вентиляции, так и строительства пункта зарядки электромобилей», – пояснила менеджер по продажам кредитов и карт Inbank.

Чем дальше жилье, тем больше пособие

Для получения пособий на реконструкцию малых жилых зданий в KredEx было подано 2440 ходатайств на частичную или полную реновацию жилья. Больше всего ходатайств было подано из Харьюмаа, Тартумаа и Пярнумаа, меньше всего из Хийумаа и Валгамаа.