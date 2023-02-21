Жестокое нападение в Таллинне ⟩ Мужчина, ударивший ножом случайную прохожую, останется за решеткой

Труфанов, у которого есть криминальное прошлое, был приговорен к десяти годам лишения свободы по статье об убийстве: в мае 2015 года на перекрестке улиц Пурде и Казе в Пирита он ударил ножом случайную прохожую, которая шла забирать ребенка из детского сада. Жертва поправилась, но, по мнению суда, Труфанов все же начал убийство и, независимо от его желания, оно не было доведено до конца.

«Мы увидели лежащую на траве молодую женщину, у которой изо рта шла кровь. Она сказала лишь, что ее ударили в спину ножом. У нее было минимум два ножевых ранения - одно в шею и другое в область плеча. Ожидая скорую, мы пытались шарфом остановить кровь. Жертва шла в детский сад за своим ребенком. Почему? За что?» - описал тогда Postimees произошедшее очевидец.

На следующий день Труфанова задержали.

Согласно судебным документам, Труфанов оправдывал нападение тем, что был в раздраженном состоянии. Он якобы поругался со знакомым, после чего не мог выразить свои эмоции, а девушка «просто встала у него на пути». Также сообщается, что в тюрьме он не особо шел на сотрудничество и, например, категорически отказался от социальной программы.