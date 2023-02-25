В семи километрах от границы города Пярну продается уникальный объект недвижимости: дача с баней и надворной постройкой. Недвижимость находится в сосновом лесу в 700 метрах от моря.
Находится рядом с городом-курортом: в дачном домике можно жить круглый год
Находится рядом с городом-курортом: в дачном домике можно жить круглый год
Дом построен из высококачественных материалов: пол первого этажа покрыт керамической плиткой, стены и потолок обшиты досками, окна - тройные стеклопакеты, окна и двери отделаны белыми наличниками, плинтусы и молдинги из натурального дуба.
Пол второго этажа покрыт дубовым паркетом, стены и потолок - вагонкой натурального цвета, а оконные рамы украшены белыми наличниками.
При проектировании дома учтена необходимая функциональность, а мебель встроена с учетом планировки. На участке растут брусника и черника: природа сама решила украсить двор вокруг дома. Дом также идеально подходит для краткосрочной аренды, так как находится рядом с городом Пярну.
Больше информации о симпатичном летнем домике находится ЗДЕСЬ.
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