Находится рядом с городом-курортом: в дачном домике можно жить круглый год

Дом построен из высококачественных материалов: пол первого этажа покрыт керамической плиткой, стены и потолок обшиты досками, окна - тройные стеклопакеты, окна и двери отделаны белыми наличниками, плинтусы и молдинги из натурального дуба.

При проектировании дома учтена необходимая функциональность, а мебель встроена с учетом планировки. На участке растут брусника и черника: природа сама решила украсить двор вокруг дома. Дом также идеально подходит для краткосрочной аренды, так как находится рядом с городом Пярну.