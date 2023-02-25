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Находится рядом с городом-курортом: в дачном домике можно жить круглый год

rus.postimees.ee
Находится рядом с городом-курортом: в дачном домике можно жить круглый год
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Дом под Пярну.
Дом под Пярну. Фото: city24.ee

В семи километрах от границы города Пярну продается уникальный объект недвижимости: дача с баней и надворной постройкой. Недвижимость находится в сосновом лесу в 700 метрах от моря.

Дом построен из высококачественных материалов: пол первого этажа покрыт керамической плиткой, стены и потолок обшиты досками, окна - тройные стеклопакеты, окна и двери отделаны белыми наличниками, плинтусы и молдинги из натурального дуба. 

Дом невелик, но для летнего отдыха подходит идеально.
Дом невелик, но для летнего отдыха подходит идеально. Фото: city24.ee

Пол второго этажа покрыт дубовым паркетом, стены и потолок - вагонкой натурального цвета, а оконные рамы украшены белыми наличниками.  

При проектировании дома учтена необходимая  функциональность, а мебель встроена с учетом планировки. На участке растут брусника и черника: природа сама решила украсить двор вокруг дома.  Дом также идеально подходит для краткосрочной аренды, так как находится рядом с городом Пярну.

Конечно, не обошлось без бани и надворной постройки.
Конечно, не обошлось без бани и надворной постройки. Фото: city24.ee

Больше информации о симпатичном летнем домике находится ЗДЕСЬ.

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