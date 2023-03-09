Игрок сборной Эстонии по баскетболу Кристиан Кулламяэ помог домашнему клубу «Литкабелис» одержать важную победу со счетом 94:87 над люблянской «Олимпией» в Еврокубке.
Отличная игра Кулламяэ помогла «Литкабелис» одержать необходимую победу в Евросерии
Словенский клуб лучше начал матч – к перерыву счет составлял 45:42. Несмотря на то, что «Литкабелис» вышли в последнюю четверть с проигрышным счетом, им все же удалось переломить ситуацию и одержать победу.
Кулламяэ стал одним из лучших игроков литовского клуба, набрав 16 очков (5/2 на двойках, 5/4 на тройках), сделав шесть подборов и отдав шесть передач. Кроме того, на счету эстонца два блока. При этом показатель эффективности Кулламяэ явно был лучшим в команде (26).
Гедиминас Орелик с 22 очками стал лучшим бомбардиром «Леткабелиса». У «Олимпии» лучшим стал Йоги Феррелл - также 22 очка.
У «Литкабелис» сейчас восемь побед и семь поражений в группе А Еврокубка. На данный момент они находятся на пятом месте, но благодаря победе есть реальный шанс взять место в первой четверке, что дало бы им преимущество домашнего поля в первом раунде плей-офф.