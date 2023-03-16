Применима ли в сегодняшних экономических условиях народная мудрость о том, что долг – это чужие деньги, или же с умом взятый жилищный кредит, напротив, следует считать хорошей инвестицией? Рассказывает руководитель направления жилищного кредитования Coop Pank Карин Осипова.
Эксперт: парадокс - жилищный кредит как инструмент для экономии
Мое финансовое планирование всегда было основано на правиле, согласно которому сначала из своего ежемесячного дохода я выплачиваю кредитные обязательства. Деньги, оставшиеся от платежей по кредиту, я использую для своей семьи или себя: плачу за коммунальные услуги, покупаю продукты, откладываю или инвестирую, трачу на развлечения и спорт.
По собственному опыту я знаю, что, если не отложу деньги для инвестиций или сбережений сразу после выполнения кредитных платежей, в конце месяца у меня, скорее всего, не останется средств на эти цели. В моем случае такая схема финансового планирования действует всю жизнь, независимо от размера ежемесячного дохода. Смею думать, что многие люди действуют похожим образом.
Если бы мне не нужно было выплачивать жилищный кредит, я бы, наверное, регулярно тратила эти деньги на что-то другое. Таким образом, помимо неприятного осознания того, что долг – это все-таки чужие деньги, у взятого жилищного кредита есть несколько плюсов.
Во-первых, с помощью кредита вы можете стать владельцем жилья сразу, без необходимости десятилетиями копить деньги. Арендуя жилье, очень сложно накопить денег на покупку, поскольку арендная плата отнимает существенную часть дохода. Благодаря тому, что платежи по жилищному кредиту в начале месяца всегда производятся в первую очередь, меньший остаток на счете ведет к значительно более рациональному потреблению.
В пользу взятия кредита также говорит то, что стоимость жилья (недвижимости) в долгосрочной перспективе увеличивается. Последние 15 лет показали, что стоимость недвижимости увеличилась больше, чем процентный доход, полученный за тот же период от депозитных сбережений.
Например, если в 2008 году, воспользовавшись жилищным кредитом, я бы купила квартиру в Харьюмаа за 55 000 евро, то сегодня рыночная стоимость этой недвижимости выросла бы уже до 115 000 евро. В то время человек со средней зарплатой мог взять на тридцать лет кредит в размере 47 000 евро. Самофинансирование первоначального взноса за квартиру составило бы 8000 евро. Общие затраты по этому кредиту сегодня с учетом всех процентных ставок составили бы 36 000 евро. Если вычесть выполненные до сих пор платежи по кредиту, стоимость этой квартиры для меня сейчас составила бы 79 000 евро.
Но что было бы с моей инвестицией, если бы я положила предназначенные для первоначального взноса за квартиру 8000 евро на срочный депозит и каждый месяц добавляла к нему сумму, равную платежу по кредиту? В результате, сегодня на моем счету было бы 49 000 евро.
Этот пример показывает, что ипотечный кредит сделал бы меня на 30 000 евро богаче, чем если бы 15 лет назад я положила свои свободные средства и сбережения на срочный депозит.
Кроме того, ежемесячно выплачивая ипотечный кредит, я бы откладывала деньги, чтобы в будущем приобрести жилье побольше. Недвижимость, приобретенная в кредит, в старости также может использоваться в качестве «пенсионной ступени».
Ходатайствуя о жилищном кредите, не обойтись без накопления и сбора денег, поскольку банк хочет получить от клиента самофинансирование в размере не менее 15% стоимости недвижимости. При привлечении поручительства Kredex размер первого взноса составляет 5–10%. Самофинансирование также может быть заменено дополнительной гарантией.