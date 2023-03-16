Эксперт: парадокс - жилищный кредит как инструмент для экономии

Например, если в 2008 году, воспользовавшись жилищным кредитом, я бы купила квартиру в Харьюмаа за 55 000 евро, то сегодня рыночная стоимость этой недвижимости выросла бы уже до 115 000 евро. В то время человек со средней зарплатой мог взять на тридцать лет кредит в размере 47 000 евро. Самофинансирование первоначального взноса за квартиру составило бы 8000 евро. Общие затраты по этому кредиту сегодня с учетом всех процентных ставок составили бы 36 000 евро. Если вычесть выполненные до сих пор платежи по кредиту, стоимость этой квартиры для меня сейчас составила бы 79 000 евро.

Но что было бы с моей инвестицией, если бы я положила предназначенные для первоначального взноса за квартиру 8000 евро на срочный депозит и каждый месяц добавляла к нему сумму, равную платежу по кредиту? В результате, сегодня на моем счету было бы 49 000 евро.

Этот пример показывает, что ипотечный кредит сделал бы меня на 30 000 евро богаче, чем если бы 15 лет назад я положила свои свободные средства и сбережения на срочный депозит.

Кроме того, ежемесячно выплачивая ипотечный кредит, я бы откладывала деньги, чтобы в будущем приобрести жилье побольше. Недвижимость, приобретенная в кредит, в старости также может использоваться в качестве «пенсионной ступени».