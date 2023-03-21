Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 21 марта: за что арестован гендиректор полиции, экскурсия по военному кораблю США, как стать кинологом-терапевтом
Сегодня в выпуске:
- Скандал в силовых структурах: гендиректор департaмента полиции отстранен от должности по подозрению в пособничестве мошеннической схеме. В скандале также замешан руководитель таможни. Оба задержаны.
- Сообщения по Эстонии: десятки человек в Кохтла-Ярве останутся без работы из-сокращения городского бюджета, какую опасную игрушку отозвали из продажи в IKEA, умный онлайн-калькулятор поможет сэкономить на отоплении.
- Столичную гавань посетил американский корабль, принимающих участие в совместных учениях на Балтийском море. С вооружением и экипажем знакомился наш корреспондент.
- Дикие звери, грабители и злые землевладельцы: какие опасности сопровождают сбор грибов в Зимбабве во время сезона дождей. Все подробности африканской не такой уж и «тихой охоты» — в нашем сюжете.
- C миру по нитке: почему в Финляндии не ходят поезда, отчего созданные в Латвии маскировочные сети имеют ошибки и нашествие питонов в США?
- Знакомимся с профессией кинолога-терапевта. Какие люди и собаки подходят для этого занятия, какие курсы и тесты должны пройти питомцы и их владельцы — в материале нашего корреспондента.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 21 марта.