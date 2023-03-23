По словам Маргуса Цахкна, главная проблема лишения граждан России права голоса на местных выборах - не политическая воля, а вопрос, как это сделать.
Цахкна: основная проблема с лишением права голоса граждан России – как это сделать
Цахкна: основная проблема с лишением права голоса граждан России – как это сделать
Маргус Цахкна заявил в передаче Postimees, что коалиционные переговоры еще не дошли до обсуждения темы лишения граждан России права голоса на местных выборах. Он уточнил, что и «Ээсти 200», и Партия реформ считают, что права голоса надо лишить граждан враждебных нам стран.
«На самом деле, главный вопрос здесь не в политической воле, а в том, как это можно сделать с учетом Конституции Эстонии», - сказал он.
Цахкна заявил, что у канцлера юстиции и аналитиков также были разные мнения по этому вопросу, но в рамках коалиционных переговоров обязательно обсудят эту тему. «В любом случае направление могло бы заключаться в том, что лояльность является основой, на которой люди могут выбирать, а лояльность выражается через гражданство».