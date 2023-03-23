Цахкна: основная проблема с лишением права голоса граждан России – как это сделать

Маргус Цахкна заявил в передаче Postimees, что коалиционные переговоры еще не дошли до обсуждения темы лишения граждан России права голоса на местных выборах. Он уточнил, что и «Ээсти 200», и Партия реформ считают, что права голоса надо лишить граждан враждебных нам стран.

«На самом деле, главный вопрос здесь не в политической воле, а в том, как это можно сделать с учетом Конституции Эстонии», - сказал он.