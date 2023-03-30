Сегодня, 30 марта, вечером в Таммисте под Пярну столкнулись автомобиль Toyota и фургон Iveco, в результате аварии пострадала переходившая дорогу 15-летняя девушка.
Фото ⟩ Тяжелое ДТП: в результате столкновения двух машин пострадала переходившая дорогу девушка
Авария произошла около шести часов вечера в Таммисте в волости Тори недалеко от местного магазина Coop, рядом с пересечением шоссе Пярну-Раквере-Сымеру и Келлукезе-теэ.
И машина, и фургон двигались из Пярну в сторону Синди. Водитель Toyota остановил автомобиль перед пешеходным переходом, по которому дорогу переходила 15-летняя девушка.
По словам дежурного пресс-секретаря полиции, водитель Iveco, подъезжая к пешеходному переходу, не заметил остановившуюся перед ним машину и столкнулся с Toyota, в результате чего Toyota наехала на девушку-пешехода.
Ограничение скорости на месте аварии составляет 70 километров в час. Дорога там была мокрая.
Полиция для расследования случившегося начала производство о проступке. Водители были трезвыми и у них есть водительские права.