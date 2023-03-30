Фото ⟩ Тяжелое ДТП: в результате столкновения двух машин пострадала переходившая дорогу девушка

Авария произошла около шести часов вечера в Таммисте в волости Тори недалеко от местного магазина Coop, рядом с пересечением шоссе Пярну-Раквере-Сымеру и Келлукезе-теэ.

И машина, и фургон двигались из Пярну в сторону Синди. Водитель Toyota остановил автомобиль перед пешеходным переходом, по которому дорогу переходила 15-летняя девушка.

По словам дежурного пресс-секретаря полиции, водитель Iveco, подъезжая к пешеходному переходу, не заметил остановившуюся перед ним машину и столкнулся с Toyota, в результате чего Toyota наехала на девушку-пешехода.

Ограничение скорости на месте аварии составляет 70 километров в час. Дорога там была мокрая.