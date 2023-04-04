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Видео ⟩ Кристиан Кулламяэ помог команде добиться необходимой победы

rus.postimees.ee
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Кристиан Кулламяэ с мячом.
Кристиан Кулламяэ с мячом. Фото: BC 7bet-Lietkabelis Panevėžys/Facebook

В чемпионате Литвы по баскетболу Кристиан Кулламяэ в составе домашнего клуба – паневежского «Литкабелиса» обыграл на выезде клайпедский «Нептунас» со счетом 86:73.

Фундамент для победы гости заложили в первом тайме. Первая четверть была выиграна со счетом 31:19, счет перед большим перерывом был 53:36.

Победу «Литкабелису» обеспечили два игрока. Джамел Моррис, забивший шесть троек, набрал 26 очков, Кулламяэ, забивший три дальних броска, набрал 15 очков. Кроме того, наш игрок набрал шесть подборов. Более того, в семи из восьми последних матчей чемпионата Литвы он достиг двузначных показателей.

В этом сезоне «Литкабелис» одержала 16 побед при деваяти поражениях. Команда занимает четвертое место, перед ними «Волфс» (Вильнюс), с которыми будет игра в субботу. Каунасский «Жальгирис» занимает первое место (21-4), на втором месте вильнюсский «Ритас» (20-5).

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