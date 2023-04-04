Видео ⟩ Кристиан Кулламяэ помог команде добиться необходимой победы

Фундамент для победы гости заложили в первом тайме. Первая четверть была выиграна со счетом 31:19, счет перед большим перерывом был 53:36.

Победу «Литкабелису» обеспечили два игрока. Джамел Моррис, забивший шесть троек, набрал 26 очков, Кулламяэ, забивший три дальних броска, набрал 15 очков. Кроме того, наш игрок набрал шесть подборов. Более того, в семи из восьми последних матчей чемпионата Литвы он достиг двузначных показателей.