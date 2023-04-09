Мартин Хельме: это правительство взяло курс на полное уничтожение экономики Эстонии

«Этот договор ужасен. Со всех сторон, как не посмотри», - сказал Postimees председатель EKRE Мартин Хельме. По его словам, содержание соглашения свидетельствует о циничной предвыборной лжи перед избирателями, поскольку до 5 марта ни Партия реформ, ни «Ээсти 200» не говорили о повышении налогов, которое сейчас планирует новое правительство.

«Только соцдемы обещали повышение налогов. И их разговор был о том, что пусть богатые платят больше, и тогда мы будем распределять какие-то блага в обществе. Однако никакого перераспределения мы здесь не видим, - говорит Хельме. - На мой взгляд, это правительство поставило эстонскую экономику на путь полного разрушения. А это значит, что бюджетный кризис, который они (новый силовой союз между Партией реформ, «Ээсти 200» и соцдемами - прим.автора) собираются разрешить повышением налогов, может только усугубиться».

Руководитель EKRE заявил, что плохое финансовое положение страны было известно давно. «И я неоднократно говорил об этом в различных выступлениях в Рийгикогу или в СМИ, что в случае доходной части блеф наблюдается как минимум на полтора миллиарда. Полтора-два миллиарда не хватает».

Премьер-министр Кая Каллас отметила, что основу для плохого состояния государственного бюджета заложили первые правительства Юри Ратаса, а Хельме опроверг это и представил свое видение.

«Первое - это энергетическая политика: если допустить рост цен на энергоносители в 6, 7, 8 раз, это окажет разрушительное воздействие на экономику. И этот эффект в действии. Экономика уже начала снижаться в прошлом году. И падает дальше. Во-вторых, соцдемы, «Отечество» и Партия реформ записали в государственный бюджет всевозможные повышения заработной платы в государственном секторе. В некотором смысле это было неизбежно из-за инфляции, которую они сами создали своей энергетической политикой. Естественно, люди хотят роста зарплаты. И третье, о чем в приличном эстонском обществе говорить не хочется, но о чем надо сказать, это то, что Украину не за бесплатно поддерживали. Мы передали Украине оружие на 400 миллионов евро, и в конечном итоге за него так или иначе должен заплатить эстонский налогоплательщик (Эстония выразила надежду получить за предоставленную Украине оружейную помощь обратно 400 миллионов евро из финансирования Евросоюза - прим.автора). Мы также помогли Украине крупными суммами гуманитарной помощи. Все это нельзя оплатить просто красивым флажком, все это теперь должны покрыть наши налогоплательщики».

Председатели других оппозиционных партий также раскритиковали коалиционное соглашение.

Председатель Центристской партии Юри Ратас написал в соцсетях, что перед выборами никто не обещал поднимать налог с оборота и подоходный налог на два процента и вводить автомобильный налог. «Это больнее всего ударит по среднему классу и людям с низкими зарплатами. Это станет существенным снижением покупательной способности для всех нас», - написал он.