Правительству приходится ждать: в Рийгикогу дела затягиваются, а президент улетает

Хотя лидер Партии реформ Кая Каллас сегодня может получить мандат на формирование правительства, назначение министров будет отложено до следующей недели, так как завтра и послезавтра президент находится в отъезде с зарубежным визитом.
Изначально вступление нового правительства в должность планировалось на сегодня, а завтра должно было состояться первое заседание нового правительства. Поскольку во вторник из-за окончания рабочего дня Рийгикогу не дошло до голосования о предоставлении Каллас полномочий по формированию правительства, кандидат в премьер-министры должна была снова предстать перед парламентом сегодня в 14:00.
По словам заместителя председателя Рийгикогу Юри Ратаса (Центристская партия), Каллас не ответила на несколько вопросов, а те члены Рийгикогу, которые еще не представили свои вопросы, могут сделать это сегодня.
После того, как Каллас получит мандат на формирование правительства, она должна направить президенту официальное предложение о составе правительства, которое утверждается президентом. Правительство вступает в должность, принося присягу перед Рийгикогу.
Поскольку президент Алар Карис будет находиться с зарубежным визитом в четверг и пятницу, неизвестно, когда глава государства сможет назначить новое правительство.
Госсекретарь Таймар Петеркоп сказал, что теоретически президент может утвердить правительство и дигитально, но президент должен присутствовать в Рийгикогу во время принятия присяги. Петеркоп пояснил, что премьер-министр подписывает текст присяги перед Рийгикогу, а госсекретарь фиксирует время всей процедуры.
Новое правительство, скорее всего, вступит в должность в понедельник. По словам Ратаса, и сегодня можно созвать дополнительное заседание Рийгикогу, но в то же время это нецелесообразно: «Рийгикогу должен работать в рамках правил учреждения и порядка проведения работы, но также должен основываться на достойной политической культуре и практике. Созыв дополнительного заседания обычно согласовывается за три дня, поэтому самое правильное, чтобы правительство приняло бы присягу в понедельник».