Правительству приходится ждать: в Рийгикогу дела затягиваются, а президент улетает

Изначально вступление нового правительства в должность планировалось на сегодня, а завтра должно было состояться первое заседание нового правительства. Поскольку во вторник из-за окончания рабочего дня Рийгикогу не дошло до голосования о предоставлении Каллас полномочий по формированию правительства, кандидат в премьер-министры должна была снова предстать перед парламентом сегодня в 14:00.

По словам заместителя председателя Рийгикогу Юри Ратаса (Центристская партия), Каллас не ответила на несколько вопросов, а те члены Рийгикогу, которые еще не представили свои вопросы, могут сделать это сегодня.

После того, как Каллас получит мандат на формирование правительства, она должна направить президенту официальное предложение о составе правительства, которое утверждается президентом. Правительство вступает в должность, принося присягу перед Рийгикогу.

Поскольку президент Алар Карис будет находиться с зарубежным визитом в четверг и пятницу, неизвестно, когда глава государства сможет назначить новое правительство.

Госсекретарь Таймар Петеркоп сказал, что теоретически президент может утвердить правительство и дигитально, но президент должен присутствовать в Рийгикогу во время принятия присяги. Петеркоп пояснил, что премьер-министр подписывает текст присяги перед Рийгикогу, а госсекретарь фиксирует время всей процедуры.