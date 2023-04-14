Пт, 14.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Дизайнер делится идеями, как придать даче свежий вид без ремонта

rus.postimees.ee
Facebook Messenger Telegram Twitter
Comments
Дача.
Дача. Фото: Ikea

С наступлением тепла люди больше времени проводят на даче. К сожалению, большинство дач не предназначены для более длительного проживания.

Они слишком малы, недостаточно удобны и плохо освещены, отсутствует ощущение уюта. Даже функциональности двора может быть недостаточно. Дизайнер интерьера указывает на самые важные аспекты, которые следует учитывать при ремонте дачного домика.

Педро Кастро.
Педро Кастро. Фото: Ikea

«Чтобы сэкономить деньги, дачу можно ремонтировать постепенно. Комнаты можно было бы сначала разделить на зоны по функциям. Таким образом, вы получите более четкое представление о том, какие решения вам нужны для отдыха, пребывания на свежем воздухе, приема гостей или хранения вещей», - рекомендует Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA в Эстонии.

Больше света без помощи электрика

Маленькие окна и темные полы, стены и мебель, часто поглощают свет. По мнению дизайнера интерьеров, темные тона делают маленькое пространство еще уже, вне зависимости от того, как расставлена ​​мебель.

Часто на дачу попадает старая мебель из городских квартир. В результате может получиться смешение разных стилей и цветов, отсутствие комфорта и функциональности. «Самый быстрый способ без особых усилий обновить дачу - заменить темную мебель и текстиль на более светлые тона. Это внесет в комнату больше света и делает комнату визуально больше. Для более крупных предметов и мебели я рекомендую использовать однотонную палитру - белую или бежевую, а текстиль может быть разноцветным, полосатым, цветочным или в горошек», - сказал Кастро.

Различные световые решения.
Различные световые решения. Фото: Ikea

Правильное освещение делает комнату более просторной и уютной. Самый простой способ улучшить освещение на даче - заменить все старые лампочки на более яркие и экономичные светодиодные.

«Подумайте о функциональности. Достаточно ли света или нужно больше: напольные, настольные или настенные светильники? Одним из хороших решений является использование торшера, который, так сказать, может заменить потолочное освещение и может быть размещен над диваном или обеденным столом. Таким образом, вы получаете центральное и уютное освещение, не прикрепляя ничего к потолку. Установить такие решения можно самостоятельно, без помощи электрика», - говорит Кастро.

Расположите шкафы и полки на одной стороне

Чтобы избежать беспорядка в маленькой комнате, поверхности должны содержаться в чистоте, и все должно быть на своих местах. На даче нужны разные решения для хранения постельных принадлежностей, одежды и сезонных вещей. Для этого хорошо подходят закрытые шкафы, ведь вещи прячутся за дверцами и в комнате царит гармония. Другой вариант - спрятать просторную комбинацию из открытых полок за шторами - шторы добавят уюта, и вам больше не придется видеть предметы на полках.

«Иногда люди выбирают небольшие шкафы и размещают их в разных местах, чтобы сэкономить место. Но это часто имеет обратный эффект – в шкафах слишком мало места и вещи все равно кладут на пол, на комоды или еще куда-то. Вместо того чтобы размещать шкафы на разных стенах комнаты, лучше выбрать одну стену и разместить всю мебель для хранения там», - советует дизайнер интерьеров. Он добавил, что на даче пригодятся и разные ящики и корзин , чтобы все вещи были рассортированы и находились в удобных местах.

Вместительная система для хранения.
Вместительная система для хранения. Фото: Ikea

Пространство, которое меняется в зависимости от потребностей

Если пространство ограничено, лучше выбрать мебель, имеющую несколько назначений: диван-кровать, раздвижной обеденный стол, складные стулья и полку на колесиках. Последнюю можно, например, использовать для хранения вещей, а при необходимости и как приставной столик. «При выборе мягкой мебели важно иметь достаточно места для хранения постельных принадлежностей - например, встроенный ящик для белья, который помогает сэкономить место и время. Вы также можете рассмотреть кушетки, которые очень удобны для сна, а также идеально подходят для использования в качестве дивана в течение дня. Для дачи рекомендую выбирать предметы мебели, за которыми легко ухаживать, например, с моющимся чехлом», - сказал Кастро.

Удобные материалы.
Удобные материалы. Фото: Ikea

Функциональные решения для улицы

Когда наступает теплая погода, большинству из нас хочется проводить как можно больше времени на свежем воздухе. Терраса или внутренний двор - идеальное место, чтобы выпить утренний кофе, позагорать днем ​​и расслабиться теплым летним вечером. «Функциональность – это самое главное, когда речь идет о садовой мебели. Стулья с регулируемыми спинками идеально подходят как для отдыха, так и для приема пищи за обеденным столом на свежем воздухе. Складные стулья и столы идеально подходят для дачи, так как они экономят место, когда не используются», - говорит Кастро.

Мебель, которую можно использовать как в помещении, так и во дворе.
Мебель, которую можно использовать как в помещении, так и во дворе. Фото: Ikea

Важно выбирать мебель, предназначенную для использования на открытом воздухе и способную выдерживать суровые условия. Даже на закрытом балконе обычная комнатная мебель не выдерживает перепадов температуры, прямых солнечных лучей и влаги.

По словам Кастро, вам не нужно много покупать, чтобы обновить террасу. «Просто выберите подушки подходящего цвета для диванов, стульев и скамеек. Уличный ковер тоже кардинально меняет общую картину: он объединяет территорию в единое целое, легко моется и даже приглашает пройтись босиком. Добавьте освещение на солнечных батареях и свечи разного размера, чтобы создать уютную атмосферу теплыми летними вечерами», - советует дизайнер.

Facebook Messenger Telegram Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх