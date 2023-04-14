Дизайнер делится идеями, как придать даче свежий вид без ремонта

«Подумайте о функциональности. Достаточно ли света или нужно больше: напольные, настольные или настенные светильники? Одним из хороших решений является использование торшера, который, так сказать, может заменить потолочное освещение и может быть размещен над диваном или обеденным столом. Таким образом, вы получаете центральное и уютное освещение, не прикрепляя ничего к потолку. Установить такие решения можно самостоятельно, без помощи электрика», - говорит Кастро.

Расположите шкафы и полки на одной стороне

Чтобы избежать беспорядка в маленькой комнате, поверхности должны содержаться в чистоте, и все должно быть на своих местах. На даче нужны разные решения для хранения постельных принадлежностей, одежды и сезонных вещей. Для этого хорошо подходят закрытые шкафы, ведь вещи прячутся за дверцами и в комнате царит гармония. Другой вариант - спрятать просторную комбинацию из открытых полок за шторами - шторы добавят уюта, и вам больше не придется видеть предметы на полках.