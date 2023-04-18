Видео ⟩ Неравнодушный водитель вытащил из горящего дома потерявшего сознание человека

Через окно он увидел лежавшего на полу мужчину без сознания. Отважный прохожий разбил окно, забрался в комнату и по лестнице выволок пострадавшего из здания. Вероятно, своим самоотверженным поступком он спас мужчине жизнь. Позже выяснилось, что ранее из дома самостоятельно выбрался и другой мужчина.