Видео ⟩ Неравнодушный водитель вытащил из горящего дома потерявшего сознание человека

В понедельник, 17 апреля, поздно вечером мужчина, проезжавший на машине через деревню Пангоди волости Камбья, заметил охваченный огнем жилой дом.
Через окно он увидел лежавшего на полу мужчину без сознания. Отважный прохожий разбил окно, забрался в комнату и по лестнице выволок пострадавшего из здания. Вероятно, своим самоотверженным поступком он спас мужчине жизнь. Позже выяснилось, что ранее из дома самостоятельно выбрался и другой мужчина.
Скорая помощь доставила в больницу спасенного из огня человека, а второй потерпевший временно остановился у родственников в Эльва.
Прибывшие на место инцидента спасатели проникли в дом и потушили очаги возгорания. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное курение.