Российские пограничники развернули шесть собак обратно в Эстонию

Российский пограничный контроль установил, что у человека, который хотел ввезти шесть собак из Латвии через Эстонию в Россию, не было необходимого разрешения.

С 2010 года ввоз пушных зверей, кроликов, собак и кошек из Евросоюза в Россию возможен только на основании разрешения Россельхознадзора.