Российские пограничники развернули шесть собак обратно в Эстонию

Шесть собак, которых пытались вывезти в Россию, в понедельник были отправлены обратно в Лухамаа из погранперехода Шумилкино, сообщил Российский орган ветеринарного и фитосанитарного контроля Россельхознадзор.
Российский пограничный контроль установил, что у человека, который хотел ввезти шесть собак из Латвии через Эстонию в Россию, не было необходимого разрешения.
С 2010 года ввоз пушных зверей, кроликов, собак и кошек из Евросоюза в Россию возможен только на основании разрешения Россельхознадзора.
Поскольку такое разрешение на шесть собак из Латвии перевозчику не выдавалось, животные были отправлены обратно в Эстонию тем же путем, которым прибыли.