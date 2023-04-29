Бюро недвижимости Uus Maa использовало искусственный интеллект, чтобы создать представление о том, как бы выглядели выставленные на продажу дачи, если бы их немного подремонтировали.
Эстонское бюро недвижимости использовало искусственный интеллект для улучшения выставленных на продажу объектов
Четырем дачам придали новый вид с помощью искусственного интеллекта. «Мы сделали небольшую подборку классических дачных домиков, которые уже сейчас можно купить с нашей помощью. Чтобы получить представление о том, как может выглядеть понравившаяся вам дача и окружающий ее участок, мы создали серию фотографий ДО и ПОСЛЕ. С помощью искусственного интеллекта, разумеется», — пишет бюро недвижимости.
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