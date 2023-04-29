Эстонское бюро недвижимости использовало искусственный интеллект для улучшения выставленных на продажу объектов

Четырем дачам придали новый вид с помощью искусственного интеллекта. «Мы сделали небольшую подборку классических дачных домиков, которые уже сейчас можно купить с нашей помощью. Чтобы получить представление о том, как может выглядеть понравившаяся вам дача и окружающий ее участок, мы создали серию фотографий ДО и ПОСЛЕ. С помощью искусственного интеллекта, разумеется», — пишет бюро недвижимости.

Просторный и очень ухоженный летний дом в Тюрисалу. Есть баня и красивый сад, вода и канализация центральные.

Дача на Пиймаписара-теэ, 12. Фото: Uus Maa Kinnisvara

Дача в красивом месте в волости Кохила - в Аэспа. Здесь хорошо отдыхать летом, но почему бы и не превратить ее в дом для круглогодичного проживания?

Метсмаасика, 10. Фото: Uus Maa Kinnisvara

Просторная и стильная дача с высокими потолками в Вяэна-Йыэсуу. Пляж находится в нескольких минутах ходьбы. В цену включены вся мебель и газонокосилка.

Тормилинну-теэ, 3 Фото: Uus Maa Kinnisvara

Строение с большим потенциалом в Лайтсе. Можно обустроить по собственному вкусу.