Вт, 2.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Поступок ⟩ Депутат Рийгикогу попросил не начислять ему зарплату за неделю

Rus.Postimees
Facebook Twitter
Comments
Лаури Лаатс.
Лаури Лаатс. Фото: Eero Vabamägi

Депутат Рийгикогу Лаури Лаатс (Центристская партия) обратился к руководству парламента с просьбой частично не начислять ему заработную плату за апрель.

В своем заявлении Лаатс попросил не начислять ему зарплату за период с 24 по 30 апреля. Свою просьбу он аргументировал тем, что на указанной неделе он не участвовал в заседаниях Рийгикогу, передает Rus.ERR.

Свое заявление на имя руководства Рийгикогу Лаури Лаатс направил 21 апреля. Ежемесячная зарплата депутата Рийгикогу равна 5406,28 евро (брутто).

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх