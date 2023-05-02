Поступок ⟩ Депутат Рийгикогу попросил не начислять ему зарплату за неделю

Депутат Рийгикогу Лаури Лаатс (Центристская партия) обратился к руководству парламента с просьбой частично не начислять ему заработную плату за апрель.
В своем заявлении Лаатс попросил не начислять ему зарплату за период с 24 по 30 апреля. Свою просьбу он аргументировал тем, что на указанной неделе он не участвовал в заседаниях Рийгикогу, передает Rus.ERR.
Свое заявление на имя руководства Рийгикогу Лаури Лаатс направил 21 апреля. Ежемесячная зарплата депутата Рийгикогу равна 5406,28 евро (брутто).
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