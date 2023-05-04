ЕЦБ: банки сократили кредитование сильнее, чем ожидалось

Банки еврозоны ужесточили требования к выдаче кредитов и резко сократили объем кредитования в первом квартале, констатирует Европейский центробанк. Неожиданные результаты опроса могут повлиять на решение о ставке, которое ЕЦБ будет принимать в четверг, пишут «Деловые ведомости».
«Условия кредитования продолжают серьезно ужесточаться», – пишут аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) в новом обзоре, посвященном банковскому сектору еврозоны в первом квартале 2023 года.
Данные о кредитовании в еврозоне могут повлиять на решение ЕЦБ о процентных ставках на заседании в четверг, 4 мая. Участники рынка в целом ожидают, что ставки будут повышены на 25 базисных пунктов, хотя многие допускают вероятность подъема на 50 б.п.
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