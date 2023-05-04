ЕЦБ: банки сократили кредитование сильнее, чем ожидалось

Данные о кредитовании в еврозоне могут повлиять на решение ЕЦБ о процентных ставках на заседании в четверг, 4 мая. Участники рынка в целом ожидают, что ставки будут повышены на 25 базисных пунктов, хотя многие допускают вероятность подъема на 50 б.п.