Министры иностранных дел Китая и России принимают участие в саммите стран Азии

В начале встречи ШОС министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар подверг критике международные институты за их реакцию на пандемию COVID-19 и их способность решать геополитические кризисы. По словам министра, альтернативные объединения, такие как ШОС, предлагают возможности для решения этих проблем.