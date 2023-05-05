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Министры иностранных дел Китая и России принимают участие в саммите стран Азии

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Министры иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Гоа, Индия, 5 мая 2023 года.
Министры иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Гоа, Индия, 5 мая 2023 года. Фото: RUSSIAN FOREIGN MINISTRY PRESS SERVICE HANDOUT

Китай и Россия, а также другие члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) встретились в пятницу на индийском курорте Гоа, чтобы обсудить вопросы вероятной безопасности, терроризма и укрепления связей.

В начале встречи ШОС министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар подверг критике международные институты за их реакцию на пандемию COVID-19 и их способность решать геополитические кризисы. По словам министра, альтернативные объединения, такие как ШОС, предлагают возможности для решения этих проблем.

События, которые привели к нарушениям в цепочках поставок, особенно энергоносителей, продовольствия и удобрений, сильнее всего ударили по развивающимся странам, сказал Джайшанкар.

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