Ивангород готов к концерту по случаю 9 мая: сцена и экран обращены на нарвский променад

Сегодня, 9 мая, когда Россия празднует День победы, в Ивангороде установили большой экран, направленный в сторону Нарвы.
Мэр Нарвы Катри Райк отметила, что строительство сцены в Ивангороде уже наделало много шума и наверняка некоторым нарвитянам захочется посмотреть, что происходит по ту сторону Наровы. «Нам всем интересно, что в итоге там покажут», – добавила Райк.
По ее словам, ситуация напоминает Северную Корею, где на границе кричат в микрофон в сторону Южной Кореи о том, как хорошо у них живется – к сожалению, эту агитацию слышат только южнокорейские солдаты. «Река Нарова – это граница двух миров, западного и восточного. Такое место очень привлекательно как сцена для выступлений», – отметила Райк.
Сцену строили целую неделю, перед этим территорию очистили от кустов. «Она расположена напротив Нарвского замка. Это место было очень популярной танцевальной площадкой в 70-х годах, куда по выходным ходили танцевать все жители Нарвы. Многие молодые люди так познакомились, а потом поженились», – отметила Райк.
Напомним, что этим утром на флаговой башне замка Германа в Нарве появился антивоенный плакат, изображающий кровавого диктатора Владимира Путина с подписью Putin War Criminal («Путин – военный преступник» – прим. ред.). Запланированная акция была подготовлена SA Narva Muuseum совместно с объединением Propastop, целью которого является развенчание пропаганды и ложной информации, распространяемой в российских СМИ. Баннер размещен напротив российского берега, где в течение нескольких дней шла установка сцены и экранов, обращенных на нарвский променад.