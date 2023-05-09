Ивангород готов к концерту по случаю 9 мая: сцена и экран обращены на нарвский променад

Мэр Нарвы Катри Райк отметила, что строительство сцены в Ивангороде уже наделало много шума и наверняка некоторым нарвитянам захочется посмотреть, что происходит по ту сторону Наровы. «Нам всем интересно, что в итоге там покажут», – добавила Райк.

По ее словам, ситуация напоминает Северную Корею, где на границе кричат ​​в микрофон в сторону Южной Кореи о том, как хорошо у них живется – к сожалению, эту агитацию слышат только южнокорейские солдаты. «Река Нарова – это граница двух миров, западного и восточного. Такое место очень привлекательно как сцена для выступлений», – отметила Райк.

Сцену строили целую неделю, перед этим территорию очистили от кустов. «Она расположена напротив Нарвского замка. Это место было очень популярной танцевальной площадкой в 70-х годах, куда по выходным ходили танцевать все жители Нарвы. Многие молодые люди так познакомились, а потом поженились», – отметила Райк.