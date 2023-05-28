Фото ⟩ Трагическое ДТП в Таллинне: машина врезалась в столб линии электропередач, погибла женщина

Сегодня около 9.40 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Пыхья-Таллинне на Пальяссааре-теэ автомобиль врезался в опору электропередач, в результате чего погибла находившаяся в машине женщина.

В момент происшествия в машине с латвийскими номерами находились и другие люди, но к моменту прибытия полиции они скрылись с места ДТП.

Движение на месте происшествия полностью перекрыто, там работает полиция.

На месте аварии Postimees сказали, что улица будет закрыта для движение еще около двух часов.