Сегодня, 28 мая, в Таллинне на Пальяссааре-теэ в трагическом ДТП погибла женщина.
Фото ⟩ Трагическое ДТП в Таллинне: машина врезалась в столб линии электропередач, погибла женщина
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Сегодня около 9.40 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Пыхья-Таллинне на Пальяссааре-теэ автомобиль врезался в опору электропередач, в результате чего погибла находившаяся в машине женщина.
В момент происшествия в машине с латвийскими номерами находились и другие люди, но к моменту прибытия полиции они скрылись с места ДТП.
Движение на месте происшествия полностью перекрыто, там работает полиция.
На месте аварии Postimees сказали, что улица будет закрыта для движение еще около двух часов.
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