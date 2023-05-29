Фото ⟩ Пятимесячный ребенок оказался в ловушке в запертой машине

Rus.Postimees.ee112Фото ⟩ Пятимесячный ребенок оказался в ловушке в запертой машинеrus.postimees.ee29 мая 2023, 14:24Facebook TwitterComments Спасатели разбили небольшое стекло в задней части автомобиля, чтобы открыть двери. Фото: Lõuna päästekeskusУ озера Кубия в Выру в субботу, 27 мая, пятимесячный ребенок оказался запертым в автомобиле.Звонок в Центр тревоги поступил 27 мая в 11.16. Родители не могли добраться до ребенка.С разрешения владельца спасатели, чтобы открыть дверцу, разбили стекло в задней части автомобиля.Facebook TwitterComments Ключевые слова спасателиавтомобильребенокродителивыруцентр тревоги Pекомендуем