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Фото ⟩ Пятимесячный ребенок оказался в ловушке в запертой машине

rus.postimees.ee
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Спасатели разбили небольшое стекло в задней части автомобиля, чтобы открыть двери.
Спасатели разбили небольшое стекло в задней части автомобиля, чтобы открыть двери. Фото: Lõuna päästekeskus

У озера Кубия в Выру в субботу, 27 мая, пятимесячный ребенок оказался запертым в автомобиле.

Звонок в Центр тревоги поступил 27 мая в 11.16. Родители не могли добраться до ребенка.

С разрешения владельца спасатели, чтобы открыть дверцу, разбили стекло в задней части автомобиля.

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