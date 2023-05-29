Во вторник биржевое электричество подорожает более чем в два раза

Самой высокой – 150,85 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет во вторник вечером, с 21 до 22 часов, а самой низкой – с полуночи до часу ночи, когда она упадет до негативного значения в -1,29 евро.

В Латвии и Литве электроэнергия будет стоить во вторник 88,76 евро за мегаватт-час, на 59,9% больше, чем в Эстонии. В Финляндии ее цена составит 34,70 евро за мегаватт-час, на 37,5 процента меньше, чем в Балтийских странах.

Выше всего стоимость электроэнергии поднимется во вторник в Польше, где она составит в среднем 106,64 евро за мегаватт-час.

В апреле средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 65,89 евро за мегаватт-час, что на 34,5 процента ниже, чем в апреле 2022 года, когда средняя месячная цена составила 100,66 евро за мегаватт-час. По сравнению с мартом средняя биржевая цена упала на 24,4 процента.

Последний дневной ценовой рекорд относится к 17 августа прошлого года, когда средняя цена достигла в Эстонии 682,05 евро. Это на 36,2 процента выше предыдущего дневного рекорда в 500,61 евро, достигнутого 8 августа того же года. Еще более ранний ценовой рекорд был зафиксирован 7 декабря позапрошлого года и составил 469,03 евро.