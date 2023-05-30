КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Удар дронов по Москве может ослабить страх россиян перед властью

Пока в официальных сообщениях российских властей говорится о появлении в московском и подмосковном небе с десятка дронов, которые были обезврежены в результате четкой работы ПВО, но телеграм-каналы сообщают о том, что дронов было более тридцати, и можно не сомневаться, что чем больше их будет возникать в московском небе, тем больше москвичи будут верить своим глазам, а не сводкам. Как поведут себя люди дальше, предсказать не так-то и просто; принято считать, что пассивность многих россиян обусловлена страхом перед репрессиями со стороны режима, но психологам хорошо известно, что один старый страх может начисто рассеяться перед куда более новым сильным, и вполне можно допустить, что при усилении дронового присутствия в Москве люди станут так бояться дроновой «начинки», что начисто позабудут о своем страхе перед дубинками силовиков.