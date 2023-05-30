КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Удар дронов по Москве может ослабить страх россиян перед властью

Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, совершенная 30 мая, не повлекла за собой ни настоящих разрушений, ни человеческих жертв, но показала очень сильную уязвимость России перед силами противника, чьи возможности, в свою очередь, стали выглядеть для России прямо-таки устрашающе. Это может довольно сильно изменить отношение российского населения к войне, пишет журналист Павел Соболев.
Во вторник, 30 мая, власти Москвы подтвердили, что сразу в несколько многоэтажных жилых домов в российской столице минувшей ночью врезались дроны, губернатор Московской области сообщил о работе ПВО и о сбитых на подлете к Москве беспилотниках.
Это не первый случай появления дронов-камикадзе неясного происхождения в Москве нынешней весной; как хорошо известно, 3 мая беспилотник упал на одну из башен Кремля. Кроме того, на протяжении уже многих недель является привычной картиной дроновая активность в соседних с Украиной российских регионах, часто сопровождаемая взрывами и даже нанесением ущерба важным для российской военной инфраструктуры объектам. Тем не менее, события 30 мая очень сильно выделились в этом ряду, поскольку выступили для России и демонстрацией могущества сил ее противника, и своего рода «последним предупреждением».
Украина отшучивается, но в Кремле наверняка не смеются
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк по традиции отказался подтвердить причастность украинских сил к каким-то силовым акциям на территории России, полушутливо заметив, что в эпоху искусственного интеллекта какие-то приборы вполне могут захотеть в какой-то момент вернуться к своим создателям. В то же время Подоляк сказал, что к этой атаке Украина не имеет прямого отношения, что наверняка вызовет у многих экспертов соблазн интерпетировать эту оговорку как подтверждение сотрудничества Украины с предполагаемыми российскими повстанческими формированиями, называющими своей целью свержение Путина.
Украинские власти ранее давали такие же уклончивые ответы на вопросы о связи Украины с вылазками диверсионных групп в Белгородской области, что, по мнению многих наблюдателей, было связано с желанием не волновать лишний раз западных союзников Киева возможным распространением боевых действиях на территорию РФ, а также довольно радикальным иделогическим окрасом заявляющих о своей борьбе против Путина на стороне Украины некоторых российских добровольческих корпусов. Однако в этот раз Подоляк сделал такой акцент в своих комментариях, что Украина сейчас сосредоточена на устранении последствий дроновых атак России в Киеве, а вовсе не на том, что случилось с дронами в Москве.
Действительно, на фоне тех разрушений, которые принесла очередная волна российского дронового террора в Киеве, инциденты с беспилотниками в российской столице смотрятся совершенно незначительными. Россия атакует Киев дронами уже третий день подряд, причем это уже 14-я, 15-я и 16-я такая атака России в течение мая, и хотя каждый раз украинские власти сообщают об очень высоком проценте сбитых российских беспилотников, почти всегда пара дронов при таких атаках все-таки поражает какие-то цели, что влечет за собой получение десятками людей ранений, а иногда - и гибель отдельных жителей.
Таким образом, существенное повышение эффективности работы украинской ПВО все-таки никак не избавляет жителей Киева и многих других городов Украины от жизни в условиях сильного и постоянного стресса, связанного с необходимостью каждую ночь проводить в готовности бежать в бомбоубежища. Беспилотники же в Москве 30 мая никого серьезно не ранили и никого не убили, самое небольшое неудобство, вызванное ими у москвичей, касалось испуга от очень громких хлопков и вспышек, но, тем не менее, даже такое пока очень мягкое возмущение привычной картины мира может очень существенно и бесповоротно изменить восприятие москвичами окружающей их реальности.
Российская власть успокаивает людей так, что им становится только страшнее
Пока лишь жителям нескольких высотных жилых домов в Москве пришлось пережить эвакуацию, но комментарии к инциденту, которые дают власти и силовые ведомства, никак не способствуют тому, чтобы у москвичей сложилось бы впечатление об этих инцидентах как о единичных и не имеющих потенциала к учащению. Министерство обороны РФ назвало произошедшее террористической атакой с использованием беспилотников, совершенной в Москве «киевским режимом»; Дмитрий Песков увидел в этом реакцию Киева на эффективные удары, совершенные Россией в воскресенье по одному из «центров принятия решений».
Еще совсем недавно и дрон над Кремлем, и диверсанты на Брянщине или в Белгородчине немалому количеству людей казались постановочными операциями Кремля, направленными на то, чтобы получить ложные поводы для усиления ударов по Украине и для подогрева антиукраинских и провоенных настроений в российском обществе. Первая часть такой предполагаемой комбинации мотиваций и раньше выглядела не слишком логичной, потому что России с февраля 2022 года как-то особенно и не требовалось каких-то специальных поводов для совершения самых жутких преступлений; теперь же под сильное сомнение ставится и вторая, потому что расписываясь в своей неготовности отражать украинские атаки, Кремль в первую очередь подпитывает вовсе не патриотические, а панические настроения, от которых не такой уж большой шаг и до пораженческих.
Пока в официальных сообщениях российских властей говорится о появлении в московском и подмосковном небе с десятка дронов, которые были обезврежены в результате четкой работы ПВО, но телеграм-каналы сообщают о том, что дронов было более тридцати, и можно не сомневаться, что чем больше их будет возникать в московском небе, тем больше москвичи будут верить своим глазам, а не сводкам. Как поведут себя люди дальше, предсказать не так-то и просто; принято считать, что пассивность многих россиян обусловлена страхом перед репрессиями со стороны режима, но психологам хорошо известно, что один старый страх может начисто рассеяться перед куда более новым сильным, и вполне можно допустить, что при усилении дронового присутствия в Москве люди станут так бояться дроновой «начинки», что начисто позабудут о своем страхе перед дубинками силовиков.
Пригожин снова обрушился с проклятиями в адрес генералов и чиновников
И это не говоря уже о том, что режим, показывающий свою очевидную уязвимость перед внешними угрозами, перестает выглядеть несокрушимой машиной внутренних репрессий. Удивительно, но свои вложения в обрушение «сильной репутации» этого режима продолжает делать и Евгений Пригожин, использовавший и эти дроны в Москве для обвинений в адрес российских генералов и чиновников, из-за которых, как он настаивает, Россия проигрывает войну. Пригожин снова вспомнил о «жиреющих скотах» с Рублевки, и обратил внимание на то, что дроны угрожали обитателям отнюдь не элитного жилья.
Таким образом, глава ЧВК «Вагнер» в очередной раз попытался сервировать себя как лучшего защитника «простого народа», предложив ему себя в роли подлинного преемника Путина, но далеко не факт, что и дроны под Москвой, и повстанцы под Белгородом, и застывшее тревожным ожиданием в воздухе наступление ВСУ произведут такой комплексный эффект, что разгром Украины будет тем подарком, который население РФ так уж будет заинтересовано от этого преемника получить.
Путь к моральному очищению может лежать через страх
Немалая часть этого населения воспринимала бомбардировки украинских городов или с воодушевлением, или с равнодушием; не то чтобы страх самим оказаться под немирным небом сразу бы сделал кого-то более чутким к чужой трагедии, но жажда мирного неба над своей головой может стать столь сильной, что любая цена за него может показаться подходящей, в том числе и признание военного поражения, так что дроны в небе над Москвой могут привести к возникновению общественного спроса на прекращение войны, причем не только среди москвичей, а повсеместно в России, поскольку эффект «проваленной обороны» Москвы ни в одном субъекте РФ не повысит у людей чувства защищенности.
Российское политическое и военное руководство изображают полное сохранение контроля над ситуацией, но в действительности не могут не осознавать, что этот контроль утерян и что дроновая атака в Москве 30 мая вполне может быть прологом к другим таким налетам, куда более масштабным и уже разрушительным, после которых уже просто не останется аудитории, которой можно было бы внушать, что «цели СВО успешно выполняются».
Также в Кремле наверняка подозревают, что ожидающееся наступление ВСУ теперь может прирасти и такими измерениями, какие раньше в российском политическом и военном руководстве никому не приходили в голову. Какое-то реагирование Кремля на такой значительный геймченджер должно проявиться в самые ближайшие дни.