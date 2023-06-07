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Вы его видели? Полиция ищет в Таллинне 14-летнего Давида

rus.postimees.ee
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Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поисках 14-летнего Давида, пропавшего в районе Пыхья-Таллинн. Он может находиться в центре города. 

Вчера его близкий родственник обратился в полицию и сообщил, что Давид не вернулся в свой дом в районе Пыхья-Таллинн и что его мобильный телефон отключен. Возможно, он передвигается у Горки поцелуев или по улице Виру в центре Таллинна.

Рост Давида 180 см, спортивного телосложения. У него темно-каштановые волосы. Он может быть одет в длинную черную куртку или темно-синюю толстовку с капюшоном. На нем серые спортивные штаны и темные кроссовки Adidas с белой подошвой.

Полиция просит всех, кто видел Давида, позвонить по телефону 112.

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