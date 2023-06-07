Вы его видели? Полиция ищет в Таллинне 14-летнего Давида

Вчера его близкий родственник обратился в полицию и сообщил, что Давид не вернулся в свой дом в районе Пыхья-Таллинн и что его мобильный телефон отключен. Возможно, он передвигается у Горки поцелуев или по улице Виру в центре Таллинна.