Украинцы массово уезжают из Латвии в Россию. Почему?

Зачем ехать в Россию? В основном, чтобы вернуться в родные места, в Украину, так рассказали украинцы у пограничного пункта Виентули.

«Мы едем домой на время, потому что мы из Каховки, там взорвали плотину. У нас там много родственников, надо привезти их сюда на микроавтобусе, эвакуировать оттуда», - рассказал украинец Виктор.

Некая женщина хочет вернуться в Мариуполь, из которого убежала, перейдя линию фронта. Она хочет вернуться в разрушенный город, чтобы привести в порядок документы. Еще одна пара рассказала, что направляется за детьми, которые остались в России.