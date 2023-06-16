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Ляэнеметс: наличие заграждений на границе с РФ сделало бы инцидент с логистами невозможным

rus.postimees.ee
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Лаури Ляэнеметс.
Лаури Ляэнеметс. Фото: Arved Breidaks

Завершение строительства пограничной инфраструктуры на юго-восточной границе Эстонии сделает невозможным возникновение инцидентов наподобие того, который на этой неделе произошел с логистами Департамента полиции и пограничной охраны, случайно оказавшимися на территории России, пишет Rus.ERR.

Такую оценку в интервью «Актуальной камере» высказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия), комментируя благополучное завершение происшествия – накануне оба задержанных российскими властями логиста вернулись домой.

«Мы строим ограждения и вся сухопутная граница будет готова в 2025 году. Когда по всему периметру будут ограждения, то подобные инциденты станут невозможными», - подчеркнул министр.

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