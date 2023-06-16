Ляэнеметс: наличие заграждений на границе с РФ сделало бы инцидент с логистами невозможным

Завершение строительства пограничной инфраструктуры на юго-восточной границе Эстонии сделает невозможным возникновение инцидентов наподобие того, который на этой неделе произошел с логистами Департамента полиции и пограничной охраны, случайно оказавшимися на территории России, пишет Rus.ERR.
Такую оценку в интервью «Актуальной камере» высказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия), комментируя благополучное завершение происшествия – накануне оба задержанных российскими властями логиста вернулись домой.
«Мы строим ограждения и вся сухопутная граница будет готова в 2025 году. Когда по всему периметру будут ограждения, то подобные инциденты станут невозможными», - подчеркнул министр.