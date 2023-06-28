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Каллас: приостановка индексации зарплат высших госслужащих не принесет большой экономии

rus.postimees.ee
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Konstantin Sednev

Хотя правительством была поставлена цель сократить расходы бюджета более чем на миллиард евро в следующем году, это выглядит нереальным, и промежуточные оценки показывают, что за счет урезаний расходов можно сэкономить лишь 50 миллионов евро, пишет Rus.ERR.

Об этом сообщила премьер-министр Кая Каллас в радиопередаче «В студии премьер-министр» на Vikerraadio.

По ее словам, более точные цифры появятся в августе, когда Министерство финансов опубликует свой новый экономический прогноз, но говорить об урезании бюджета на миллиард евро не имеет смысла. На данный момент, когда министры еще продолжают поиск возможностей для экономии в своих сферах ответственности, речь скорее идет о сумме в 20 раз меньше.

В то же время, по словам Каллас, приостановка индексации зарплат высших госслужащих не принесет большой экономии.

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