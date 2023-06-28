Каллас: приостановка индексации зарплат высших госслужащих не принесет большой экономии

По ее словам, более точные цифры появятся в августе, когда Министерство финансов опубликует свой новый экономический прогноз, но говорить об урезании бюджета на миллиард евро не имеет смысла. На данный момент, когда министры еще продолжают поиск возможностей для экономии в своих сферах ответственности, речь скорее идет о сумме в 20 раз меньше.