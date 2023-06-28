Пропавший в Ласнамяэ мальчик нашелся

Rus.Postimees.ee112Пропавший в Ласнамяэ мальчик нашелсяrus.postimees.ee28 июня 2023, 21:31Facebook TwitterComments Полицейский автомобиль. Фото иллюстративное. Фото: Arved BreidaksВ среду вечером полиция обратилась за помощью в поисках Сандиса, пропавшего в столичном районе Ласнамяэ.Сандис вместе с мамой был в гостях у друга на улице Кярбери. Мама обнаружила пропажу ребенка в 19.15.Поздно вечером в среду пресс-служба полиции сообщила, что Сандис нашелся и с ним все в порядке. Ребенка передали маме.Facebook TwitterComments Ключевые слова ласнамяэполицияполиция просит помощиребенокТаллиннпропалпропал человекрайон ласнамяэполиция ищет Pекомендуем