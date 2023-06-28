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Пропавший в Ласнамяэ мальчик нашелся

rus.postimees.ee
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Полицейский автомобиль. Фото иллюстративное.
Полицейский автомобиль. Фото иллюстративное. Фото: Arved Breidaks

В среду вечером полиция обратилась за помощью в поисках Сандиса, пропавшего в столичном районе Ласнамяэ.

Сандис вместе с мамой был в гостях у друга на улице Кярбери. Мама обнаружила пропажу ребенка в 19.15.

Поздно вечером в среду пресс-служба полиции сообщила, что Сандис нашелся и с ним все в порядке. Ребенка передали маме.

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