Threads заявляет об угрозе для Илона Маска

«10 миллионов пользователей за семь часов», — написал Цукерберг в своем официальном аккаунте в Threads в четверг.

Однако выпуск Threads в Европе был отложен из-за соображений защиты данных.

Threads — это самая большая угроза для платформы Twitter, с которой пытались конкурировать множество компаний, но ни одна из них до сих пор не смогла заменить одну из самых знаковых социальных сетей, несмотря на ее старания.

Приложение стало доступно в магазинах приложений Apple и Android в 100 странах.