Threads заявляет об угрозе для Илона Маска

Meta, материнская компания американских социальных сетей Facebook и Instagram, запустила новую текстовую платформу Threads. Она является прямым конкурентом Twitter Илона Маска и за первые семь часов превысила десять миллионов пользователей, заявил генеральный директор Meta Марк Цукерберг.
«10 миллионов пользователей за семь часов», — написал Цукерберг в своем официальном аккаунте в Threads в четверг.
Однако выпуск Threads в Европе был отложен из-за соображений защиты данных.
Threads — это самая большая угроза для платформы Twitter, с которой пытались конкурировать множество компаний, но ни одна из них до сих пор не смогла заменить одну из самых знаковых социальных сетей, несмотря на ее старания.
Приложение стало доступно в магазинах приложений Apple и Android в 100 странах.
Среди пользователей, создавших первые аккаунты, можно найти таких знаменитостей, как Дженнифер Лопес, Шакира и Хью Джекман, а также такие СМИ, как The Washington Post, Reuters и The Economist.