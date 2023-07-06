Жизнь производителей алкоголя станет легче: государство намерено снизить бюрократизм

Министерство регионального развития и сельской жизни готовит проект поправок в законы об алкоголе, о кормах и о пищевых продуктах, чтобы снизить административную нагрузку в сфере переработки алкоголя и отменить обязанности двойного уведомления.
Законопроект уточнит, какие данные необходимо предоставить для регистрации алкоголя в государственном алкогольном реестре. Будет отменена и обязанность подавать повторное уведомление о хозяйственной деятельности, т.е. отменяется обязанность подавать уведомление о хозяйственной деятельности как в регистр экономической деятельности, так и в государственный регистр лиц, работающих с пищевыми продуктами и кормами. Упраздняются и ссылки на различные законодательные акты ЕС.
Если раньше для внесения алкоголя в алкогольный регистр переработчики алкоголя также должны были представлять протокол проведения проверок, то в будущем с изменениями, внесенными в проект, это требование будет снято. В результате дополнительно сокращается объем предоставляемых данных, которые необходимо указать при внесении записи в алкогольный регистр.