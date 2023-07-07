Пт, 7.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

В Таллинне электросамокатчик сбил двух девочек и покинул место ДТП

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Электросамокат.
Электросамокат. Фото: Konstantin Sednev

В четверг, 6 июля, вечером в столичном районе Пирита неизвестный водитель электросамоката сбил двух девочек, одну из которых доставили в больницу. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Инцидент имел место около 19.30 на автобусной остановке «Мяхе аэдлинн». Две девочки 12 и 13 лет выходили из автобуса, когда на тротуаре на них наехал неизвестный на электросамокате.

Случайный прохожий попытался задержать управлявшего электросамокатом, но тому все-таки удалось скрыться.

В результате ДТП в больницу была доставлена 12-летняя девочка.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх