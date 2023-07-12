Лучшая пловчиха Эстонии Энели Ефимова завоевала на минувшей неделе две золотые и одну серебряную медаль на юниорском чемпионате Европы в Белграде и сейчас ожидает главное соревнование года - чемпионат мира для взрослых, который начнется чуть меньше, чем через две недели.
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Выигравшая две золотые медали юниорского ЧЕ Ефимова работает ради чемпионата мира и Олимпиады в Париже
Ефимова завоевала первое место на дистанции 50 м брассом с огромным преимуществом, она однозначно была лучшей на своей основной дистанции 100 м, но завоевать первое место на 200 м все же не смогла. На этих соревнованиях она также не установила и личных рекордов, но, по словам тренера Хенри Хейна, в столицу Сербии Энели поехала не за высокими баллами.