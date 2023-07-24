Ефимова установила рекорд Эстонии и прошла в финал ЧМ!

На квалификации, которая состоялась сегодня рано утром, наша пловчиха со временем 1.06,46 прошла в полуфинал, заняв девятое место.

Во втором полуфинале она установила рекорд Эстонии на 100 м брассом – 1.06,18 и прошла в финал, заняв пятое место.

Предыдущий рекорд страны также принадлежит ей – он был установлен в этом году в апреле (1.06,36).

Литовка Рута Мейлютите, выигравшая квалификацию, также выиграла полуфинал со временем 1.05.09. Рекордсменка мира Лилли Кинг финишировала второй со временем 1.05,45. В полуфинале Ефимова со своим результатом заняла пятое место. Ее также обогнала южноафриканская спортсменка Татьяна Шонмейкер на 0,65 секунды и ирландская пловчиха Мона МакШарри на 22 сотых секунды.