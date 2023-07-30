Кремль заставил замолчать матерей и жен российских солдат

Целью организации, собравшейся под эгидой Совета матерей и жен, была помощь родственникам российских мужчин, мобилизованных на Украинский фронт, сообщает независимое русскоязычное издание «Медуза».

Российские власти решили квалифицировать это объединение как иностранного агента, что лишило возможности женщин, собравшихся ради общей цели, продолжать свою деятельность.

Совет матерей и жен сформировался осенью 2022 года после объявления частичной мобилизации в России, и члены организации попытались обратиться к руководству российской армии для решения проблем, связанных с мобилизацией.

Это была организация, которая пыталась предотвратить вербовку.

В ноябре 2022 года члены организации надеялись встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, но их представители не были приглашены, сообщает «Медуза».

«В условиях такой стигматизации работать больше не намерены, потому что в таком виде это унизительно для женщин. Мы приняли решение, что совет больше не будет действовать в его нынешнем формате», – заявила лидер движения Ольга Цуканова.

Матери и жены российских солдат, которые связаны с объединением, не признают себя иностранными агентами и не согласны с тем, чтобы их так называли, отмечает Цуканова.

Они все так же продолжают вставать на защиту своих близких. «Каждая из нас борется за справедливость», – сказала Цуканова.

Один из лагерей объединения располагался в городе Самаре на Волге и к началу мобилизации включал в себя около 700 женщин.

Как сообщает «Радио Свободная Европа», Цуканова несколько раз попадала в поле зрения российской прокуратуры из-за своей деятельности. Она собирала подписи под различными заявлениями и передавала их в Москву.