Хельме: мы - единственная нормальная партия. Все остальные - ненормальные и позорные

В минувшею субботу председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме выступил перед однопартийцами на летних днях EKRE в Косе-Ууэмыйза, заявив, что либеральное правительство Эстонии намеренно уничтожает национальное государство эстонцев.
«После фальшивой победы к власти пришло самое зловещее правительство за всю историю Эстонии. И это само по себе большое достижение, что у нас было много таких ужасных правительств. По сути, за последние годы было только одно нормальное правительство», - начал свою речь председатель EKRE Мартин Хельме. По его мнению, EKRE была обязана создать четкое социальное противостояние той политике, которую навязывают «радикальные либералы».
«То свинство, которое устроила нам Кая Каллас, надо было если не предотвратить, то хотя бы разоблачить», - заявил он добавив, что хотя партия получила нелучший результат на выборах, она действовала довольно успешно.
Хельме рассказал, как недавно был на ярмарке и люди подходили к нему с одним и тем же вопросом: что будет с автоналогом, как это отразится на мне, можно ли этого избежать, неужели они не понимают, что это безумие и так далее. «Конечно, они [правительство] понимают, что это безумие, поэтому и делают это с нами. Ошибочно думать, что клика, которая нами правит, не понимает, какое зло они творят, - считает он. - Они творят его именно потому, что хотят творить зло. Их цель - уничтожить Эстонию как национальное государство эстонцев, как нормальное государство. Это их цель. Они хотят построить европровинцию, где неважно, кто здесь живет, на каком языке здесь говорят и хорошо ли здесь вообще жить».
Хельме подчеркнул, что есть только одна партия в Эстонии, которая четко выделяется и отстаивает интересы Эстонии - EKRE. «Когда я смотрю на то, что происходит в Центристской партии, совершенно очевидно, что она находится на пути к тому, чтобы стать малой партией», - сказал Хельме и также добавил, что это произойдет независимо от того, кто станет председателем центристов. «Это делается очень сознательно и очень целенаправленно, чтобы у нас было меньше людей, с которыми мы будем восстанавливать нормальную жизнь в Эстонии. И это возвращает нас к тому, что кроме нас спасти Эстонию некому. А это значит, что мы должны стать еще сильнее».
Лидер EKRE также обратился к однопартийцам с призывом не стесняться своего мировоззрения. «Либералы, леваки, глобалисты, гомофилы не имеют никакого морального права приходить и говорить нам, что мы какие-то позорные. Это они позорные, мы - единственные нормальные партийцы. Все остальные - ненормальные, и мы смотрим на них свысока, с такой высоты, что их почти не видно».
Нашлись у Хельме и недобрые слова к иммигрантам. «Сейчас в Брюсселе договорились, и Эстония с этим согласилась, что помимо массовой иммиграции славян к нам приедут мусульмане и негры, потому что таков миграционный пакт Европейского союза. Мы по-прежнему не согласны с тем, что эстонцы будут вытеснены или станут меньшинством в своей стране», - сказал Хельме и пообещал не допустить этого.
«Наша задача как политической партии - продолжать быть верными своим принципам, работать на низовом уровне, разъясняя людям наши взгляды, привлекая в партию таких же, как мы. А потом, когда наступит подходящий момент, прийти на Тоомпеа. За Эстонию!» - заключил Хельме.