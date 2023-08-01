Хельме: мы - единственная нормальная партия. Все остальные - ненормальные и позорные

«После фальшивой победы к власти пришло самое зловещее правительство за всю историю Эстонии. И это само по себе большое достижение, что у нас было много таких ужасных правительств. По сути, за последние годы было только одно нормальное правительство», - начал свою речь председатель EKRE Мартин Хельме. По его мнению, EKRE была обязана создать четкое социальное противостояние той политике, которую навязывают «радикальные либералы».

Хельме рассказал, как недавно был на ярмарке и люди подходили к нему с одним и тем же вопросом: что будет с автоналогом, как это отразится на мне, можно ли этого избежать, неужели они не понимают, что это безумие и так далее. «Конечно, они [правительство] понимают, что это безумие, поэтому и делают это с нами. Ошибочно думать, что клика, которая нами правит, не понимает, какое зло они творят, - считает он. - Они творят его именно потому, что хотят творить зло. Их цель - уничтожить Эстонию как национальное государство эстонцев, как нормальное государство. Это их цель. Они хотят построить европровинцию, где неважно, кто здесь живет, на каком языке здесь говорят и хорошо ли здесь вообще жить».