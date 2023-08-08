Вт, 8.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Правительство Италии вводит дополнительный налог на прибыль банков

Лийна Лакс
Facebook Twitter
Comments
Флаги Италии и ЕС в Риме.
Флаги Италии и ЕС в Риме. Фото: Gregorio Borgia/Scanpix

Правительство Италии неожиданно решило ввести в этом году дополнительный налог на прибыль банков, сообщает Bloomberg.

Вице-премьер Маттео Сальвини сослался на тот факт, что повышение процентных ставок принесло банкам большую прибыль. В то же время потребителям, домашним хозяйствам и предприятиям приходилось платить больше обычного.

Поэтому Италия вводит 40-процентную ставку налога на прибыль своих банков. По данным итальянских источников Bloomberg, этот шаг может принести итальянской казне дополнительные два миллиарда евро.

Акционерам банка эти новости не понравились: сегодня утром на итальянской бирже акции банков упали почти на 6-8%.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх