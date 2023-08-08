Правительство Италии вводит дополнительный налог на прибыль банков

Вице-премьер Маттео Сальвини сослался на тот факт, что повышение процентных ставок принесло банкам большую прибыль. В то же время потребителям, домашним хозяйствам и предприятиям приходилось платить больше обычного.

Поэтому Италия вводит 40-процентную ставку налога на прибыль своих банков. По данным итальянских источников Bloomberg, этот шаг может принести итальянской казне дополнительные два миллиарда евро.