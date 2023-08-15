Эстонский совет помощи беженцам поможет украинским предпринимателям продолжить бизнес в Эстонии

Эстонский совет помощи беженцам в сотрудничестве с Baltic Innovation Agency приглашает украинских беженцев с опытом ведения бизнеса к участию в программе Boost по развитию бизнеса.
Программа проводится на русском языке в Тарту и Йыхви и включает в себя, помимо семинаров и рабочих комнат, ознакомительные поездки и культурные мероприятия.
«Люди, приехавшие в Эстонию из Украины, имеют разный бэкграунд и знания, есть высококвалифицированные рабочие и предприниматели, которые были вынуждены прекратить налаженную деятельность на родине. Однако знания остаются, и в программе развития бизнеса мы хотим дать им возможность продолжить свою деятельность в Эстонии, чтобы они могли создавать ценность как для себя, так и для всего общества», - сказала специалист Эстонского совета помощи беженцев Грета Карелсон.
Всего для участия в программе отбираются 30 бизнес-идей, представленных отдельными лицами или командами. В конце программы три команды, выбранные экспертным жюри, получат поддержку в размере 1000 евро. В программе могут участвовать все украинские беженцы, проживающие в Эстонии, которые уже начали или решили продолжить заниматься бизнесом.
Программа развития бизнеса длится в общей сложности четыре месяца и состоит из восьми тренингов и ознакомительных поездок, которые дают знания о развитии бизнеса в Эстонии, маркетинге, менеджменте, цифровизации и поддерживают рост компаний. Кроме того, участники программы получают поддержку менторов.
Онлайн-инфочас состоится 22 августа. Крайний срок подачи заявок на участие в программе - 29 августа. Регистрация осуществляется на платформе программы предпринимательства Эстонского совета помощи беженцам: https://entrepreneur.pagulasabi.ee/ru/developing-ua-businesses-2023