Эстонский совет помощи беженцам поможет украинским предпринимателям продолжить бизнес в Эстонии

Программа проводится на русском языке в Тарту и Йыхви и включает в себя, помимо семинаров и рабочих комнат, ознакомительные поездки и культурные мероприятия.

«Люди, приехавшие в Эстонию из Украины, имеют разный бэкграунд и знания, есть высококвалифицированные рабочие и предприниматели, которые были вынуждены прекратить налаженную деятельность на родине. Однако знания остаются, и в программе развития бизнеса мы хотим дать им возможность продолжить свою деятельность в Эстонии, чтобы они могли создавать ценность как для себя, так и для всего общества», - сказала специалист Эстонского совета помощи беженцев Грета Карелсон.

Всего для участия в программе отбираются 30 бизнес-идей, представленных отдельными лицами или командами. В конце программы три команды, выбранные экспертным жюри, получат поддержку в размере 1000 евро. В программе могут участвовать все украинские беженцы, проживающие в Эстонии, которые уже начали или решили продолжить заниматься бизнесом.

Программа развития бизнеса длится в общей сложности четыре месяца и состоит из восьми тренингов и ознакомительных поездок, которые дают знания о развитии бизнеса в Эстонии, маркетинге, менеджменте, цифровизации и поддерживают рост компаний. Кроме того, участники программы получают поддержку менторов.