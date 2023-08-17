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В результате взрыва в гараже тяжело пострадал человек

Йенс Раавик
, журналист
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Фото: Aleksei Remets

В среду рано утром Тарту в гараже на улице Яамамыйза произошло возгорание топлива. Машина скорой помощи увезла пострадавшего в больницу, откуда его позже вертолетом доставили в Таллинн.

В 11.28 поступило сообщение о пожаре в одном из боксов гаражного комплекса на улице Яамамыйза в Тарту, где, по данным источника, пострадал человек. Прибывшие на место происшествия спасатели быстро локализовали пожар, а владелец гаража с ожогами был доставлен в больницу на машине скорой помощи.

Сосед по гаражному боксу Алексей Реметс, вызвавший спасателей и скорую, рассказал, что пострадавший, по всей видимости, проверял находившиеся в подвале гаража топливные канистры. «В какой-то момент раздался взрыв, и он начал кричать так громко, что это услышали даже жители третьего этажа многоквартирного дома, расположенного в отдалении. Я побежал к его боксу, а он выполз из него, охваченный огнем, в одних шортах, - описывает Реметс. – В моем гараже не было ничего, чем можно было бы его потушить, только салфетки. В его Боксе было только топливо, но тушить с его помощью было бы не очень разумно».

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