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Фото ⟩ В Таллинне фургон Bolt врезался в столб

BNS
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Фургон Bolt врезался в столб.
Фургон Bolt врезался в столб. Фото: Facebook

Во вторник утром в столичном районе Нымме фургон врезался в светофорный столб. Движение не месте аварии было нарушено.

Из-за аварии было нарушено движение по бульвару Вабадузе по направлению из города в сторону Лаагри.

Авария произошла из-за невнимательности человека, управлявшего фургоном Bolt.

Скорая помощь осмотрела водителя на месте происшествия, госпитализация ему не потребовалась.

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