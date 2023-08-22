Фото ⟩ В Таллинне фургон Bolt врезался в столб

Rus.Postimees.ee112Фото ⟩ В Таллинне фургон Bolt врезался в столбBNS22 августа 2023, 09:32Facebook TwitterComments Фургон Bolt врезался в столб. Фото: FacebookВо вторник утром в столичном районе Нымме фургон врезался в светофорный столб. Движение не месте аварии было нарушено.Из-за аварии было нарушено движение по бульвару Вабадузе по направлению из города в сторону Лаагри.Авария произошла из-за невнимательности человека, управлявшего фургоном Bolt.Скорая помощь осмотрела водителя на месте происшествия, госпитализация ему не потребовалась.Facebook TwitterComments Ключевые слова Boltавариянымме Pекомендуем