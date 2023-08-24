Путин впервые прокомментировал крушение самолета Пригожина

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования близким тех, кто погиб при крушении самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, пишет Би-би-си.
По словам президента, «первичные данные» говорят о том, что в разбившемся в Тверской области самолете были сотрудники группы «Вагнер».
До сих пор официально о смерти Пригожина не объявлялось.
«Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных. И для себя, и тогда, когда я просил его об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Был талантливый человек, талантливый бизнесмен», - сказал Путин на встрече с главой самопровозглашенной ДНР Денисом Пушилиным.