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Путин впервые прокомментировал крушение самолета Пригожина

BBC News Русская служба
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BBC
Шеф ЧВК Вагнера Евгений Пригожин и президент России Владимир Путин в 2010 году, когда «повар Путина» активно осваивал рынки питания школьников.
Шеф ЧВК Вагнера Евгений Пригожин и президент России Владимир Путин в 2010 году, когда «повар Путина» активно осваивал рынки питания школьников. Фото: Alexei Druzhinin

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования близким тех, кто погиб при крушении самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, пишет Би-би-си

По словам президента, «первичные данные» говорят о том, что в разбившемся в Тверской области самолете были сотрудники группы «Вагнер».

До сих пор официально о смерти Пригожина не объявлялось.

«Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных. И для себя, и тогда, когда я просил его об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Был талантливый человек, талантливый бизнесмен», - сказал Путин на встрече с главой самопровозглашенной ДНР Денисом Пушилиным.

BBC
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