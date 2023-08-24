Путин впервые прокомментировал крушение самолета Пригожина

«Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных. И для себя, и тогда, когда я просил его об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Был талантливый человек, талантливый бизнесмен», - сказал Путин на встрече с главой самопровозглашенной ДНР Денисом Пушилиным.