ФОТО ⟩ Мошенники рассылают жертвам фотографии поддельных полицейских удостоверений

Северная префектура Департамент полиции и погранохраны предупреждает людей о мошенничестве на странице агентства в Facebook и просит людей поделиться этим со всеми знакомыми.
В начале этой недели одному человеку поступила масса мошеннических звонков с номеров, сгенерированных в Интернете, то есть звонок идет с другого конца света, но на телефоне отображается номер с кодом Эстонии.
Полиция просит не отвечать на эти звонки.
По данным полиции, бывают случаи, когда мошенники отправляют фиктивное удостоверение о работе, чтобы вызвать доверие.
Подробнее о мошенничестве можно прочитать здесь.
Рекомендации Департамент полиции и погранохраны для жителей Эстонии:
- Будьте осторожны со ссылками, отправленными по электронной почте или в сообщении. В основном это мошенничество, и при нажатии на ссылку открывается фальшивая веб-страница с запросом данных банковской карты.
- ПИН-коды Smart-ID, Mobiil-ID и ID-карты нельзя передавать кому-либо или вводить по требованию других людей.