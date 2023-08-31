Чт, 31.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

ФОТО ⟩ Мошенники рассылают жертвам фотографии поддельных полицейских удостоверений

Postimees
Facebook Twitter
Comments
Мошенники. Фото является иллюстративным.
Мошенники. Фото является иллюстративным. Фото: Nikita Belokhonov / Pexels

Северная префектура Департамент полиции и погранохраны предупреждает людей о мошенничестве на странице агентства в Facebook и просит людей поделиться этим со всеми знакомыми.

В начале этой недели одному человеку поступила масса мошеннических звонков с номеров, сгенерированных в Интернете, то есть звонок идет с другого конца света, но на телефоне отображается номер с кодом Эстонии.

Полиция просит не отвечать на эти звонки.

По данным полиции, бывают случаи, когда мошенники отправляют фиктивное удостоверение о работе, чтобы вызвать доверие.

Подробнее о мошенничестве можно прочитать здесь.

Рекомендации Департамент полиции и погранохраны для жителей Эстонии:

  • Будьте осторожны со ссылками, отправленными по электронной почте или в сообщении. В основном это мошенничество, и при нажатии на ссылку открывается фальшивая веб-страница с запросом данных банковской карты.
  • ПИН-коды Smart-ID, Mobiil-ID и ID-карты нельзя передавать кому-либо или вводить по требованию других людей.
Полиция предупреждает.
Полиция предупреждает. Фото: Politsei- ja piirivalveamet
Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх