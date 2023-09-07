Самая счастливая страна в мире? ⟩ Более 40% финнов хотят уйти с работы задолго до наступления пенсионного возраста

В среднем люди хотят окончить работу за шесть с половиной лет до пенсии.

В Mehiläinen расценивают результаты опроса как признак того, что трудовая жизнь воспринимается как все больший стресс.

В опросе приняли участие более 1300 человек возрастом от 18 до 65 лет. Среди них были как руководители, так и рядовые сотрудники.

Финляндия признана самой счастливой страной мира в шестой раз подряд

Весной 2023 года Финляндию в шестой раз подряд назвали самой счастливой страной в мире, следует из Всемирного доклада о счастье, который готовится группой экспертов по заказу Организации Объединенных Наций (ООН).

При подготовке Всемирного доклада о счастье учитывается шесть ключевых факторов. Среди них — доход, здоровье, социальная поддержка, уровень свободы, щедрость и отсутствие коррупции.

По итогам рейтинга 2023 года Финляндия вновь заняла первое место с существенным отрывом от преследователей. Тройка самых счастливых стран при этом осталась неизменной — следом расположились Дания и Исландия. Из первой десятки наибольший рост показал Израиль: он поднялся с девятой на четвертую строчку. Среди лидеров остались Нидерланды, Швеция, Норвегия, Швейцария, Люксембург и Новая Зеландия.

Наиболее несчастными странами мира признаны Афганистан и Ливан: они заняли 137-е и 136-е места соответственно.