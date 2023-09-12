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В Тарту побит рекорд тепла, удерживавшийся более полувека

Вейки Ояперв
, журналист
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Сегодня в Тарту побит рекорд жары 12 сентября, удерживавшийся более 50 лет. Изображение носит иллюстративный характер.
Сегодня в Тарту побит рекорд жары 12 сентября, удерживавшийся более 50 лет. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Arvo Meeks

В Юленурме, Тартумаа сегодня была зафиксирована максимальная температура воздуха в 25,2 градуса, что почти на целый градус побило рекорд 12 сентября в Тарту, который держался более 50 лет.

Последний рекорд температуры в Тарту 12 сентября был зафиксирован в 1969 году, тогда результат составил 24,3 градуса. «Сегодня температура может подняться еще выше», - сказал метеоролог Танель Каллис и посоветовал всем любителям погоды следить за сайтом Агентства по окружающей среды.

Если сегодня по-летнему жарко, то самый холодный день 12 сентября датируется 1993 годом, когда температура воздуха составляла минус 0,6 градуса.

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