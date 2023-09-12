В Тарту побит рекорд тепла, удерживавшийся более полувека

Последний рекорд температуры в Тарту 12 сентября был зафиксирован в 1969 году, тогда результат составил 24,3 градуса. «Сегодня температура может подняться еще выше», - сказал метеоролог Танель Каллис и посоветовал всем любителям погоды следить за сайтом Агентства по окружающей среды.