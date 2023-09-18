Ущерб – тысячи евро: на автомойках самообслуживания прошла волна краж

В воскресенье, 17 сентября с автомойки в поселке Вахи, Тартумаа украли два ящика с монетами. Ущерб составил почти 3000 евро. На прошлой неделе полиция сообщила еще о двух кражах и взломах на мойке самообслуживания в Тарту: одна из них находилась на улице Техасе, вторая - на улице Сыбра. Ущерб от взлома и кражи на улице Техасе составил почти 800 евро, а на улице Сыбра - почти 3000 евро.