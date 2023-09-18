Ущерб – тысячи евро: на автомойках самообслуживания прошла волна краж

За последнюю неделю в полицию поступили сообщения о трех случаях краж, которые произошли на автомобильных мойках самообслуживания. В двух случаях вор также испортил инвентарь мойки, а ущерб составил тысячи евро.
В воскресенье, 17 сентября с автомойки в поселке Вахи, Тартумаа украли два ящика с монетами. Ущерб составил почти 3000 евро. На прошлой неделе полиция сообщила еще о двух кражах и взломах на мойке самообслуживания в Тарту: одна из них находилась на улице Техасе, вторая - на улице Сыбра. Ущерб от взлома и кражи на улице Техасе составил почти 800 евро, а на улице Сыбра - почти 3000 евро.
По всем этим случаям полиция начала производство, сообщил руководитель службы производств Тартуского отделения полиции Тимо Рейнталь.
Полиция советует поставщикам услуг, которые предоставляют возможность оплаты наличными, как можно чаще опорожнять кассовые аппараты и обеспечивать безопасность на территории.
«Если статью вдруг прочитает виновник деяния, то признание вины является смягчающим обстоятельством наказания. Поэтому если виновник обратится к нам сам, полиция, безусловно, это поприветствует, - добавил Рейнталь.